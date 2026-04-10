Больше денег агрессору: США продлят паузу в санкциях против РФ, – Reuters

На какой срок будет продлено смягчение, пока неизвестно.

Администрация Дональда Трампа в США, вероятно, продлит действие паузы в санкциях против российской нефти, чтобы сдержать мировые цены. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что эта пауза позволяет другим государствам свободно покупать российскую нефть, не опасаясь санкций со стороны США.

Между тем, по данным Reuters, экспорт сырой нефти из основных западных портов России в начале апреля вырос по сравнению с мартом, несмотря на перебои с погрузкой, вызванные атаками украинских дронов.

Пауза в санкциях против российской нефти

Как писал УНИАН, в марте США фактически приостановили часть санкций против российской нефти, введя временные исключения. Министерство финансов США выдало специальную лицензию, которая разрешала транспортировку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на танкеры до 12 марта 2026 года.

При этом американцы подчеркивали, что это разрешение носило ограниченный характер и действовало до 11 апреля 2026 года. Однако параллельно в конце марта США продлили точечные ослабления санкций, в частности сняли ограничения с отдельных российских судов, что также свидетельствовало о частичном смягчении режима в энергетической сфере.

Все это объяснялось необходимостью сдержать рост мировых цен на нефть из-за войны в Персидском заливе.

