США планируют продлить ослабление санкций для российской и иранской нефти, - Semafor

Расширение круга покупателей российской и иранской нефти позволило этим странам повышать цены на "чёрное золото".

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, уже на этой неделе продолжит частичное снятие санкций с российской нефти. Это может открыть путь к аналогичному решению и для иранской нефти, пишет Semafor.

В прошлом месяце Министерство финансов США разрешило продажу подпадающей под санкции российской и иранской нефти, которая уже находилась в море на борту танкеров, до 11 апреля и 19 апреля соответственно. Американский министр финансов Скотт Бессент объяснил это решение попыткой минимизировать экономические последствия войны с Ираном. По его словам, это должно было увеличить глобальное предложение и снизить цены.

Впрочем, почти через месяц эксперты отмечают, что убедительных доказательств снижения стоимости топлива нет, кроме краткосрочного успокоения инвесторов. Большое количество покупателей дало возможность Москве и Тегерану устанавливать более высокие цены, из-за чего РФ иногда получала дополнительные 150 млн долл. в день.

Несколько бывших чиновников, занимавшихся санкционной политикой, ожидают продления исключений для российской нефти уже на этой неделе. Это, в свою очередь, может открыть путь для продления аналогичных послаблений в отношении иранской нефти позже в апреле.

"Мне трудно представить мир, в котором администрация Трампа снова ужесточает санкции против российской нефти, по крайней мере до промежуточных выборов", – отметил автор книги "Chokepoints" Эдвард Фишман, который работал над санкциями в Государственном департаменте и Министерстве финансов во времена президента Барака Обамы.

8 апреля агентство Bloomberg писало, что цены на нефть резко выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, что позволило России нарастить доходы, несмотря на украинские удары дронов по экспортной инфраструктуре РФ.

Ранее сообщалось, что цены на российскую нефть поднялись до самого высокого уровня за последние 13 лет, поскольку в России воспользовались глобальным ростом цен на нефть, связанным с войной в Иране.

