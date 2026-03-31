США объявили об отмене части санкций против России

Ограничения сняты с трех кораблей, которые ходят под российским флагом.

Соединенные Штаты Америки объявили об отмене части санкций против Российской Федерации.

Соответствующее заявление обнародовало Министерство финансов США. В сообщении говорится, что ограничения сняты с двух контейнеровозов и одного судна общего назначения, которые ходят под российским флагом.

Согласно заявлению Минфина США, санкции сняты с контейнеровозов "Феско Монерон" и "Феско Магадан", а также с судна "Св. Николай".

Стоит отметить, что санкции ослабили и в отношении судов под флагами других стран. В частности – Мексики и Колумбии.

Ранее Соединенные Штаты временно ослабили санкции в отношении нефти российского происхождения. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что этот шаг принесет России в целом около 2 миллиардов долларов дополнительных доходов. Когда журналистка заметила, что без смягчения санкций РФ не заработала бы ничего, Бессент ответил, что тогда подсанкционную нефть купил бы Китай.

Между тем Европейский Союз недавно принял решение о продлении санкций против России еще на полгода – до сентября. В действующий список входят более 2600 физических и юридических лиц.

При этом отмечается, что при пересмотре санкционного списка из него были исключены два человека. О ком именно идет речь, не сообщалось.

