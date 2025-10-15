Под новые ограничения официального Лондона попадут физические и юридические лица в различных отраслях экономики.

Великобритания ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Кроме того, под ограничения попал еще 51 танкер российского "теневого флота", пишет Reuters.

"Мы вводим целевые санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России - "Лукойл" и "Роснефть", - заявила журналистам во время визита в США министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз.

Отмечается, что под новые ограничения официального Лондона попадут также физические и юридические лица из различных отраслей экономики, включая оборону.

"Мы усиливаем давление на компании в третьих странах, в том числе Индию и Китай, которые продолжают способствовать поставке российской нефти на мировые рынки", - отметила министр.

Ривз добавила, что России "нет места на мировых рынках" и что Великобритания будет принимать все необходимые меры, чтобы остановить российско-украинскую войну.

Санкции Запада против России - последние новости

"Теневой флот" РФ все чаще становится объектом западных санкций. В частности, 19-й пакет антироссийских санкций, предложенных Еврокомиссией, предусматривает добавление в санкционный список ЕС еще 118 судов.

При этом 12 сентября Британия применила ограничения к 70 кораблям российского "теневого флота". Вместе с тем, Франция была вынуждена отпустить танкер из состава российского "теневого флота". Суд не нашел оснований для его длительного задержания.

Впрочем ЕС приближается к отказу от российского газа и нефти. В рамках 19-го пакета санкций предлагается сократить на год завершение импорта российских энергоносителей странами-членами блока. Кроме этого ЕС близок к согласованию законопроекта об отказе от российских энергоносителей с 2028 года.

