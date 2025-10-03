Согласно данным MarineTraffic, танкер двигался на юго-запад по Бискайскому заливу.

Танкер Boracay, который находится под западными санкциями и является объектом французского расследования как часть подозреваемого "теневого флота" России, неожиданно покинул свою стоянку у западного побережья Франции, пишет The Independent.

Издание отмечает, что эта ситуация вызвала вопросы после недавнего рейда французских морских сил на судно. Ссылаясь на данные MarineTraffic в статье говорится, что танкер в пятницу, 3 октября, утром двигался на юго-запад по Бискайскому заливу с крейсерской скоростью.

Примечательно, что причины отплытия судна остаются неизвестными, поскольку ни местные французские власти, ни прокуратура Бреста, которая расследует национальность судна под флагом Бенина, не ответили на запросы о комментариях.

Известно, что до задержания во Франции танкер держал курс в индийский порт Вадинар, где расположен нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, хотя его текущий курс не подтвержден.

Издание отмечает, что в четверг, 2 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что задержание этого судна является частью европейской стратегии борьбы с финансированием войны России в Украине за счет доходов от нефти.

По словам Макрона, точно неизвестно, причастен ли танкер к вторжению дронов в Данию на прошлой неделе, из-за чего были закрыты датские аэропорты, расположенные вблизи маршрута, по которому судно направлялось из Балтийского моря в Северное море.

Примечательно, что была информация о том, что полиция Франции задержала капитана и первого офицера судна из-за расследования, причастны ли они к нарушению воздушного пространства Дании неизвестными беспилотниками.

Издание поделилось, что капитану было предъявлено обвинение в одном случае отказа выполнять указания французского флота. Ему было предписано явиться на судебное заседание в северном прибрежном городе Брест в феврале 2026 года. Второй капитан был освобожден без предъявления обвинений после допроса.

Известно, что этот танкер был внесен в список судов, на которые распространяются санкции ЕС против России. По данным веб-сайта Marine Traffic, осуществляющего мониторинг морского движения, он направлялся в Индию из российского порта Приморск на Балтийском море.

Неизвестные дроны в Дании: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Дания обвинила российский флот в том, что он поставил свои военные корабли на "курс столкновения" с датскими судами, которые следили за ними. Глава военной разведки Дании Томас Аренкиэль отметил, что уже было два случая, когда в датских проливах вертолеты ВВС и военные корабли ВМС были освещены радарами слежения за целями и физически нацелены оружием с российских военных кораблей. Он также подчеркнул, что военные видели несколько примеров, когда российские корабли плавали на курсе столкновения с датскими судами.

Также мы писали, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что НАТО следует усилить свою реакцию на гибридную войну России, которая является "только началом" и имеет целью разделить Европу.Фредериксен считает, что западному оборонному альянсу нужно "более глубоко" обсудить, как реагировать на враждебные действия Москвы: от нарушений воздушного пространства до саботажа. Хотя, по ее словам, до сих пор неизвестно, кто стоит за запуском беспилотников по Дании, "главным врагом" Европы является Россия.

