Санкции могут объявить в конце этой или в начале следующей недели.

Стало известно, когда Европейский Союз может принять 19-й пакет санкций против Российской Федерации.

Как информирует Politico, ожидалось, что Европейская комиссия опубликует свой 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября, но на фоне давления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Евросоюз с требованием сократить зависимость от российской нефти "поставили Брюссель в тупик, усложнив процесс".

Два дипломата рассказали изданию, что в среду Евокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакета санкций в пятницу, 19 сентября, или в понедельник, 22 сентября,.

"Несмотря на это, некоторые чиновники надеются, что он может поступить раньше", - говорится в сообщении.

Санкции ЕС против РФ

Как сообщал ранее УНИАН, Евросоюз отложил 19-й пакет санкций против России, и его не представили 17 сентября, как это планировалось ранее. Это произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа и самого Евросоюза на Словакию и Венгрию с требованием сократить зависимость от российской нефти.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 16 сентября, сообщила, что имела "хороший" разговор с президентом США Дональдом Трампом, который касался усиления совместных усилий с целью увеличения экономического давления на Россию. Также она пообещала, что Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, "направленных против криптовалют, банков и энергетики".

Издание The Wall Street Journal писало, США и Европа не могут прийти к согласию по санкциям против России. Сначала европейские правительства давили на Дональда Трампа, чтобы он ужесточил санкционные ограничения, но затем американский лидер перевернул ситуацию, призвав Европу прекратить закупку российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая. Сейчас европейские лидеры пытаются найти решение.

