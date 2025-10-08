Страны Европейского союза поддержали предложенный Еврокомиссией план отказа от российского газа к началу 2028 года, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.
По данным собеседников издания, на закрытой встрече 8 октября послы стран-членов блока согласились передать своим министрам соответствующий законопроект.
Дипломаты, с которыми общались журналисты, заявили, что почти все страны ЕС выразили поддержку плану отказа от российских энергоносителей. Они ожидают, что предложенный Еврокомиссией план легко пройдет - несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, правительства которых хотят поддерживать тесные связи с Россией.
Reuters отмечает, что сейчас продолжаются переговоры о "технических изменениях накануне голосования, которое должно состояться 20 октября".
Один из нерешенных вопросов заключается в том, нужно ли будет получать предварительное разрешение для поставок газа и нефти в ЕС, и будут ли таможенные органы блока проверять "голубое топливо" и "черное золото" после поступления груза в порт, чтобы убедиться в том, что газ и нефть не российские.
Отмечается, что Франция и Италия заявили, что поддерживают общий план отказа от российских энергоносителей, но хотят, чтобы поставки сырья в ЕС осуществлялись после получения предварительного разрешения - если власть сможет обеспечить это достаточно быстро. В качестве альтернативы предлагается проверять нефтяные и газовые грузы по прибытии в ЕС, чтобы обеспечить соблюдение запрета.
Отказ ЕС от российского газа и нефти - последние новости
18 июня Евросоюз после длительных обсуждений представил план постепенного отказа от российского газа и нефти. Согласно документу, ЕС скажет окончательное "прощай" российским энергоносителям 31 декабря 2027 года
Однако президент США Дональд Трамп призвал европейцев отказаться от российских энергоносителей быстрее. В результате ЕС представил 19-й пакет санкций, который может предусматривать ускоренный отказ от импорта российского сжиженного газа.
Для дополнительного стимулирования отказа от российской нефти, ЕС обсуждает возможность введения пошлины на импорт сырья из Москвы.