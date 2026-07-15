Россия спустила на воду новый танкер для своего военно-морского флота (фото)

Танкер соответствует ледовому классу Arc4 и способен самостоятельно передвигаться в разреженных однолетних арктических льдах толщиной до 0,8 м.

На предприятии Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Невский судостроительно-судоремонтный завод" спустили на воду средний морской танкер "Алексей Шеин" проекта 23130, который строят для ВМФ РФ. Об этом ОСК сообщила в своём Telegram-канале.

"Алексей Шеин" является четвертым представителем проекта 23130 и третьим серийным судном этого типа (после головного танкера). Он может принимать и передавать жидкие грузы в море, а также осуществлять прием, транспортировку и передачу сухих грузов.

Танкер будет играть важную роль в логистике российского флота. "Алексей Шеин" сможет одновременно дозаправлять топливом три корабля, находящихся на расстоянии от 50 до 100 метров от него.

Видео дня

Судно соответствует ледовому классу Arc 4 и способно самостоятельно плавать в разреженных однолетних арктических льдах толщиной до 0,8 метра.

По словам самих россиян, танкеры проекта 23130 "не имеют аналогов в РФ". Они также являются крупнейшими судами, когда-либо спущенными на воду за всю историю "Невского судостроительно-судоремонтного завода".

Длина таких танкеров составляет 130 м, ширина – 21 м, а полная грузоподъёмность – примерно 9000 тонн.

Украина атакует российские танкеры

В ночь на 15 июля Силы обороны Украины впервые нанесли удар по танкерам так называемого теневого флота России в акватории Черного моря. По имеющимся данным, под удар попали 20 судов.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 14 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по 11 российским судам в акватории Азовского моря, входящим в так называемый теневой флот России. По словам командующего СБС ВСУ Роберта Бровди, в течение девяти суток в рамках операции "МоЛоЧКа" украинские военные поразили 116 плавсредств.

Вас также могут заинтересовать новости: