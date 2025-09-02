Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефть.

Российская нефть становится все дешевле для Индии, которая нацелена на расширение сотрудничества с Москвой. Скидка на грузы до октября включительно достигает 4 долларов на барреле.

Издание Bloomberg пишет, что цена на нефть марки Urals предлагается со скидкой в 3-4 доллара за баррель по сравнению с Brent. Источники добавили, что цена указана для грузов, которые будут отгружены в конце сентября и октябре.

Индия стала крупным импортером российской нефти после полномасштабного вторжения в Украину, но недавно попала под сокрушительные пошлины США. Эти экономические санкции и неоднократная критика со стороны президента Дональда Трампа и его чиновников подтолкнули Нью-Дели к сближению с Китаем и привели к демонстрации связей с Москвой.

Видео дня

Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефть, несмотря на кратковременную паузу в начале августа, и более дешевая нефть марки Urals, вероятно, вызовет большой интерес со стороны покупателей.

По данным Kpler и отчетам портовых агентов, с 27 августа по 1 сентября государственные и частные переработчики получили 11,4 млн баррелей российской нефти. Один груз был доставлен с помощью перегрузки с подсанкционного судна Victor Konetsky на другое судно.

Импорт российской нефти в Индию - последние новости

27 августа вступили в силу увеличенные пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Индии. Таким образом общая пошлина увеличилась до 50%.

При этом ожидается, что в сентябре экспорт российской нефти в Индию увеличится. Россия снижает цены, чтобы продать больше "черного золота", поскольку не может перерабатывать такие объемы после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие предприятия и станции.

Позже министр нефти Хардип Пури заявил, что индийский импорт российского "черного золота" помог уберечь мировую экономику от скачка цен

Вас также могут заинтересовать новости: