Российская компания "Газпром" заявила, что подписала соглашение о строительстве долгожданного газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию. Кроме того, российский монополист расширит поставки по другим маршрутам.

Издание Bloomberg пишет, что генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что компания сможет поставлять до 50 миллиардов кубометров в год по трубопроводу "Сила Сибири 2" в течение 30 лет. По его словам, цена на топливо будет ниже, чем для клиентов в Европе.

Обсуждения этого мегапроекта затянулись на годы. Россия продвигала его, чтобы компенсировать сокращение поставок в Европу после вторжения в Украину, а Китай проявляет определенную осторожность. Рост спроса на газ замедляется, и Пекин опасается зависимости от одного поставщика.

Прогресс в реализации этого проекта станет дипломатическим успехом для Владимира Путина и мощным сигналом о прочных связях с Китаем на фоне войны против Украины и западных санкций.

"Проект строительства "Сила Сибири 2" и газопровода "Союз-Восток", транзитного соединения через Монголию, а также мощности по транспортировке газа в Китае станет крупнейшим, самым масштабным и капиталоемким газовым проектом в мире", - цитируют российские информационные агентства Миллера.

Согласно сообщениям, "Газпром" также согласился увеличить поставки в Китай по нынешнему маршруту "Сила Сибири" еще на 6 млрд кубометров в год. Его текущая годовая мощность составляет 38 млрд кубометров.

Согласно отчетам, объем поставок по будущему Дальневосточному трубопроводу в Китай, запуск которого запланирован на 2027 год, также превысит первоначально запланированные 10 миллиардов кубометров в год.

Сила Сибири-2 - последние новости

"Газпром" поставляет газ в Китай напрямую по трубопроводу "Сила Сибири" и планировалось постепенное увеличение объемов до 38 миллиардов кубических метров.

20 авугста 2024 года проект газопровода "Сила Сибири - 2" временно остановили. Монголия, через территорию которой должен проходить трубопровод в Китай, не включила его в план национального развития до 2028 года.

