Монголия исключила проект из долгосрочного нацплана.

Проект газопровода "Сила Сибири - 2", который должен поставлять российский газ в Китай, временно остановлен. Монголия, через территорию которой должен проходить трубопровод, не включила его в план национального развития до 2028 года.

"Мы вступаем в долгую паузу, поскольку Москва больше не верит, что может заключить желаемую сделку с Пекином и, вероятно, отложит проект до лучших времен", - цитирует газета The South China Morning Post бывшего члена Совета безопасности Монголии Мунхнара Байарлхавги.

При этом специалист по России и Центральной Азии из Шанхайской академии социальных наук Ли Лифань отметил, что все упирается в деньги.

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"Монголия надеется получить инвестиции от Китая и России, но у России нет денег, а Китай не торопится строить трубопровод", - отметил эксперт.

Экспорт газа из РФ в Китай - главные новости

Издание Bloomberg писало, что Россия сосредоточилась на увеличении экспорта газа в Китай, но это решение может оказаться менее прибыльным, чем поставки на европейские рынки. Цены на газ для китайского рынка будут на 28% ниже цен для остальных европейских клиентов России, по крайней мере, до 2027 года.

Пока что "Газпром" поставляет газ в Китай напрямую по трубопроводу "Сила Сибири" и в следующем году постепенно увеличит объемы до 38 миллиардов кубических метров.

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