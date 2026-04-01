Ремонт поврежденной РФ арки на ЧАЭС обойдется в копеечку: партнеры пообещали выделить первые деньги

Ассамблея доноров Счета международного сотрудничества направит 30 млн евро на начальные работы по восстановлению Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС после повреждения российским ударом.

Как сообщает Министерство энергетики, эта сумма будет выделена для подготовки необходимых инженерных решений и заблаговременной закупки оборудования, необходимого для восстановления функциональности НБК.

По предварительным оценкам, для полного ремонта арки необходимо 412 млн евро.

Видео дня

Работы должны быть проведены до 2030 года с учетом существующих рисков коррозионного поражения металлических конструкций, что в дальнейшем может затруднить восстановление функциональности НБК.

На заседании Ассамблеи также рассмотрели отчет ЧАЭС о выполненных срочных работах по предотвращению разгерметизации и дальнейшего разрушения Арки, а также результаты работы миссии МАГАТЭ по поддержке восстановления НБК.

Атака России на Чернобыльскую АЭС - что известно

В феврале 2025 года Россия нанесла преднамеренный удар по новому конфайнменту ЧАЭС. Оккупанты попали в укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Удар был нанесен дроном с фугасной боевой частью. В результате атаки возник пожар.

Как рассказал УНИАН ведущий эксперт по радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте, после поражения дрона и образования дыры конструкция начала тлеть, что привело к нарушению герметичности конфайнмента.

Как писало издание Financial Times, после прошлогодней атаки российских дронов в Новом безопасном конфайнменте Чернобыльской атомной электростанции образовалась дыра, угрожающая безопасности всего континента. Украина провела аварийный ремонт, накрыв самое большое отверстие защитным экраном, однако это не устраняет угрозу.

По словам руководителя отдела ядерной безопасности ЕБРР Бальтазара Линдауэра, без ремонта вентиляционной системы коррозия начнется уже к концу этого десятилетия.

