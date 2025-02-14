Сообщается, что пока радиационный фон не повышался.

Ночью 14 февраля российские оккупанты попали в укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что речь идет о попадании дроном:

"Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции".

Зеленский напомнил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - "со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей".

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном:

"Пожар потушили. Сейчас радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные".

Дрон РФ ударил по укрытию энергоблока ЧАЭС - видео

Глава государства добавил, что Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Она продолжает увеличивать свою армию и не меняет своей "безумной античеловеческой государственной риторики".

"И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и в дальнейшем обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - подчеркнул Зеленский.

Обновлено. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что спасатели потушили пожар, и радиационный фон в норме:

"Этот террористический акт еще раз демонстрирует жестокость Кремля и его безразличие к человеческим жизням. Удар по укрытию, берегущему от радиационной угрозы, это вызов всему миру. Враг понимает только силу. Поэтому призываем партнеров ввести решительные санкции против России, в частности, ее ядерной отрасли. Должны максимально ослабить агрессора".

Атаку подтвердили и в МАГАТЭ. Сообщается, что команда ночью услышала взрыв на площадке Чернобыльской АЭС. Беспилотник врезался в крышу, пострадавших нет.

Председатель МАГАТЭ Гросси отметил, что этот инцидент и недавний рост военной активности вокруг Запорожской АЭС "подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности":

"Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности".

Как сообщалось, ранее в интервью The Wall Street Journal вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что власти США введут санкции против России и отправят своих военных в Украину, если российский диктатор Владимир Путин откажется от переговоров о прекращении войны.

Вэнс отметил, что Украина должна иметь "суверенную независимость". Иначе, по его словам, США введут против Москвы санкции и, возможно, начнут военные действия, если Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое будет гарантировать долгосрочную независимость Киева.

Как известно, с 14 по 16 февраля пройдет Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, на которой будут обсуждаться вопросы национальной безопасности. В частности, лидеры со всего мира затронут и вопрос полномасштабной войны, начатой Россией против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: