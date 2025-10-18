При этом эксперт успокоил, что риска для населения поблизости нет.

Россия в феврале осуществила умышленный удар по новому конфайнменту Чернобыльской АЭС. После атаки в укрытии образовалась дыра около 50 метров, из-за чего функция нового конфаймента была нарушена. Об этом в интервью УНИАН рассказал ведущий эксперт по радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте.

"Произошла не случайность, а умышленное нападение на новый безопасный конфайнмент - специальное защитное сооружение "Укрытие" на старом четвертом реакторе, где в 1986 году произошла ядерная катастрофа. И, вот, в феврале Россия осуществила преднамеренное, очень точное нападение на новый конфайнмент. Возможно, никто не планировал последствий этого, а они далеко идущие. И на самом деле на данный момент, даже сегодня, нет реального решения этой проблемы", - сказал эксперт.

По его словам, после поражения дрона и образования дыры, конструкция начала тлеть, особенно в северной части объекта, что привело к нарушению герметичности конфайнмента.

Ян Ванде Путте отметил, восстановить поврежденное защитное сооружение будет чрезвычайно сложно. Специалист напоминает, что новый безопасный конфайнмент был построен не сверху объекта-укрытия, а немного подальше, и затем перемещался на огромных рельсах на место. Сейчас рассматривался похожий сценарий для ремонта, однако, по словам специалиста, его реализация находится под большим вопросом.

"Первая идея, которая пришла в голову, была такова: мы должны попытаться вернуть всю конструкцию на ее первоначальное место, отремонтировать ее, а затем снова установить сверху. Сейчас кажется, что это будет очень сложно, а может, и невозможно", - отметил Путте.

По его словам, рассматривался вариант ускорения демонтажа защитного объекта внутри - старого "Саркофага", который является высоко радиоактивным и нестабильным.

"Но это можно сделать только при условии, что вокруг есть герметичная оболочка, которая не позволяет радиоактивной пыли, образующейся во время работы, распространяться слишком далеко. А сейчас все это под угрозой", - подчеркивает эксперт.

При этом Ян Ванде Путте успокоил, что риска для населения нет.

"Именно для этого и существует Зона отчуждения", - пояснил Путте.

Впрочем, он отметил, что опасность существует для людей, выполняющих работы на ЧАЭС.

Эксперт также рассказал, что другой проблемой является широкое распространение противопехотных мин в Зоне отчуждения, которые оставили после себя российские оккупанты, из-за чего остается опасность для работников и спасателей.

"Время от времени случаются лесные пожары, некоторые из них - в сильно загрязненных районах. И они могут высвобождать радиацию. Чрезвычайно важно, чтобы пожарная бригада выезжала туда и тушила пожары. Нельзя позволять им распространяться и выходить из-под контроля. Но, конечно, для пожарных это сегодня чрезвычайно опасно", - добавил Путте.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский дрон, который ударил по саркофагу на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров. По словам Зеленского, радары не могут его отследить при таких условиях. Президент Украины добавил, что если радары не видят беспилотник, это означает, что российские оккупанты сделали это специально.

Также мы писали, что Зеленский напомнил, что укрытие на ЧАЭС Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, в том числе и США. Президент Украины отметил, что единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями - Россия. Он подчеркнул, что это террористическая угроза всему миру.

