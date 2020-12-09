Профсоюзный комитет ГП НАЭК "Энергоатом" выступил с открытым обращением от имени трудового коллектива Компании.

Профсоюзный комитет ГП НАЭК "Энергоатом" выступил с открытым обращением от имени трудового коллектива Компании, предварительно проанализировав вопросы задолженности и постоянных задержек выплат зарплаты трудовому коллективу ГП "ВостГОК".

"Искренне разделяем обеспокоенность трудового коллектива ГП "ВостГОК" относительно постоянных задержек по выплате заработной платы. От имени многотысячного коллектива Энергоатома выражаем глубокое уважение тяжелому труду шахтеров комбината и убеждены, что ваша работа должна быть достойно и своевременно оплачена. В связи с этим информируем вас о реальном состоянии дел по сотрудничеству ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостГОК", – говорится в открытом письме профкома Энергоатома, размещенном на официальном сайте профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.

В документе отмечается, что год назад Энергоатом и ВостГОК заключили долгосрочный договор о поставках уранового оксидного концентрата (УОК), который нужен для производства свежего ядерного топлива. В рамках этого договора в течение 2020 года Энергоатом авансом уплатил ВостГОК 2,6 миллиарда гривен.

Авторы письма отмечают, что в первых числах декабря текущего года было оплачено еще 33 миллиона гривень и до конца месяца комбинат получит от НАЭК еще 99 миллионов гривень. Такой объем финансирования соответствует поставкам 800 тонн УОК, что было согласовано новым врио директора ГП "ВостГОК".

"Однако после получения средств от Энергоатома ВостГОК официально сообщил, что в этом году не сможет в полном объеме выполнить поставки по договору и предложил перенести поставку 90 тонн уранового оксидного концентрата на январь 2021 года. Таким образом, по состоянию на 8 декабря баланс взаиморасчетов между Энергоатом и ВостГОКом составляет 599,1 миллиона гривен в пользу Энергоатома", – сообщает Профком НАЭК.

В профкоме подчеркивают, что Энергоатом выполняет условия заключенного договора, хотя он для компании является крайне невыгодным, а условия работы ВостГОКа – непрозрачными. В частности, это касается вопросов:

- авансирование (подписки) за еще не изготовленную продукцию. Есть риск, что средства Энергоатома направят не по назначению, а на другие цели. Что, вероятно, и случилось в течение этого года;

- высокой цены на урановый оксидный концентрат, которую ГП "НАЭК "Энергоатом" вынуждено платить ВостГОК и которая сегодня на 20% выше мировой цены. И несмотря на это - мы получили предложение от комбината повысить цену еще на 30%;

- непрозрачности финансово-хозяйственной деятельности ВостГОКа, вследствие чего постоянно возникают задержки по выплате заработной платы шахтерам и вопросы у контролирующих и правоохранительных органов. Известно, что руководство предприятия было втянуто в ряд коррупционных скандалов. Дело о подозрении в растрате 24,5 миллиона гривень бывшим руководством ГП "ВостГОК" сейчас рассматривает Высший антикоррупционный суд Украины. Неизвестно, не остались ли подобные схемы и сегодня;

- закупок электроэнергии ВостГОК на сумму более 40 миллионов гривень ежемесячно по цене 1,88 гривни за 1 кВт-ч. При том, что Энергоатом может поставлять ВостГОК электроэнергию по цене на уровне 1,12 гривни за 1 кВт-ч, то есть на 40% дешевле!

- непогашение задолженности перед "Энергоатом" за уже поставленную компанией электроэнергию в сумме 24 миллиардов гривень. Ведь задолженность перед НАЭК объективно порождает долги также перед его поставщиками.

- ВостГОК является стратегическим партнером НАЭК "Энергоатом", а потому сотрудничество между предприятиями должно основываться на понятных и прозрачных договорных отношениях. Энергоатом поддерживает позицию работников ВостГОКа и считает, что руководители предприятия должны немедленно рассчитаться с шахтерами.

"Мы отвергаем все обвинения в адрес Энергоатома относительно невыполнения обязанностей перед ВостГОКом по оплате поставленной продукции. Считаем откровенно искаженной, манипулятивной и не соответствующей действительности информацию о том, что причиной задержек по выплате заработной платы шахтерам является Энергоатом. В реальных причинах задержек по выплате заработной платы должны разобраться контролирующие и правоохранительные органы. Напомним, что согласно статье 175 Уголовного кодекса Украины, руководитель предприятия может быть привлечен к ответственности за невыплату зарплаты более чем за один месяц", – подытоживают авторы открытого письма.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН