Выход из ремонта атомного блока особенно важен из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, который имел непосредственное влияние на работу энергосистемы.

Сегодня после ремонта был запущен 1000 МВт энергоблок на одной из АЭС. Работы на объекте завершены досрочно – на 20 дней раньше запланированного срока.

"Каждый день, на который мы можем сократить сроки ремонта и добавить в энергосистему дополнительную мощность, – это вызов. Но это очень важно для балансировки и поддержания нашей энергосистемы. И сейчас мы стараемся максимально сокращать сроки ремонтов там, где это возможно", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Глава Минэнерго подчеркнул, что выход из ремонта атомного блока особенно важен из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, который имел непосредственное влияние на работу энергосистемы.

"К сожалению, из-за террористических действий оккупантов гидрогенерация сегодня не работает на ту мощность, которую прогнозировали. Поэтому поддержка со стороны других генераций очень важна для стабильной работы системы", - добавил министр.

В свою очередь президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин поблагодарил коллектив атомной станции за проведенную работу: "Работники станции, выполняя задачи Минэнерго, смогли завершить работы раньше запланированного срока. Это очень важное событие, и мы благодарим всю команду, которая приложила значительные усилия для выполнения задач с опережением графика".

Ситуация с энергентикой в Украине - детали

В "Укргидроэнерго" призвали потребителей электроэнергии экономно использовать ее, особенно в вечерние часы. Это необходимо для уменьшения нагрузки в энергосистеме и облегчения ее балансировки.

Украина с момента подрыва Каховской дамбы не осуществляла экспорт электроэнергии даже в дневные часы, в то же время увеличила закупки энергоресурса из Европы из-за возможного дефицита.

Оккупанты препятствуют выполнению решения украинского ядерного регулятора по выводу 5-го энергоблока ЗАЭС в режим "холодной остановки".