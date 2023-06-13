Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки 12 июня составил 570 МВт-ч. При этом экспорт отсутствует.

Украина с момента подрыва Каховской дамбы не осуществляла экспорт электроэнергии даже в дневные часы, в то же время увеличила закупки энергоресурса из Европы из-за возможного дефицита.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики. В ведомстве отмечают, что коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки 12 июня составил 570 МВт-ч. При этом экспорт отсутствует. Согласно сообщениям Министерства, последний раз Украина продавала электричество за границу до подрыва Каховской дамбы: 5 июня экспорт в Польшу составлял 1800 МВт-ч.

С тех пор Украина начала наращивать импортные закупки: до аварии 5 июня импорт был в объеме 1031 МВт-ч, а 11 июня вырос в семь раз, до 7760 МВт-ч.

Стоит отметить, что в Европе электроэнергия стоит дороже чем в Украине, иногда в несколько раз. Поэтому импортировать ее дорого и не выгодно, но в случае дефицита это позволяет не отключать потребителей. Тем не менее, экспорт был хорошей возможностью энергетическим предприятиям заработать средства для подготовки к отопительному сезону.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена.

После техногенной катастрофы был экстренно изменен режим работы других гидроэлектростанций, чтобы уменьшить масштабы затопления. В Минэнерго предупреждали о возможном дисбалансе в энергосистеме.

По состоянию на 13 июня украинцев призвали экономить электричество. ГЭС работают с ограничениями и продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра.

По состоянию на утро 13 июня уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился на 3 метра и составляет 2,6 метра. На посту "Никополь" замеры больше не проводят.

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