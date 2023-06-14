Украина просит главу МАГАТЭ повлиять на оккупантов во время визита на ЗАЭС.

Оккупанты препятствуют выполнению решения украинского ядерного регулятора по выводу 5-го энергоблока ЗАЭС в режим "холодного останова".

Об этом сказал и.о. председателя Госатомрегулирования - главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков на пресс-конференции, отметив при этом, что глава Международного агентства по ядерному регулированию (МАГАТЭ) Рафаэль Гроси вскоре поедет с визитом на ЗАЭС, чтобы повлиять на критическую ситуацию с ядерной безопасностью на атомной станции.

"Сейчас это решение не выполняется в связи с тем, что оккупанты препятствуют украинскому персоналу выполнять это решение. Таким образом, мы предложили МАГАТЭ поддержать нас в том, чтобы все-таки помочь перевести энергоблок №5 в состояние "холодного останова". Гросси ставит целью посетить Запорожскую АЭС и провести ротацию персонала от МАГАТЭ, который там находится. Сейчас ротации восьмой миссии на девятую задержалась на две недели из-за препятствования со стороны россиян", - добавил он.

Что происходит на ЗАЭС

9 июня стало известно о том, что последний энергоблок ЗАЭС выведут в режим "холодного останова". Это необходимо сделать, так как из-за подрыва россиянами Каховской дамбы пруд-охладитель на ЗАЭС будет быстрее испаряться, если реактор работает в горячем останове.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси решил посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить последствия для ЗАЭС после подрыва россиянами Каховской дамбы.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Вас также могут заинтересовать новости: