ГЭС работают с ограничениями и продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра.

В "Укргидроэнерго" призвали потребителей электроэнергии экономно использовать ее, особенно в вечерние часы. Это необходимо для уменьшения нагрузки в энергосистеме и облегчения ее балансировки после подрыва Каховской ГЭС, отметили в компании.

"Из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями. ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для летних экологических попусков", - отметили в компании.

Минприроды информирует, что по состоянию на утро 13 июня уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился на 3 метра и составляет 2,6 метра. На посту "Никополь" замеры больше не проводят.

"Проведение замеров уровней воды по посту "Никополь" специалистами "Укргидрометцентра" временно приостановлены из-за заиления ниже установленных датчиков. Специалисты "Укргидроэнерго" совместно с другими организациями продолжают искать другие способы осуществления замеров", – отметили в "Укргидроэнерго".

Ситуация на украинских ГЭС после подрыва Каховской дамбы

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали заранее заминированную дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена, из-за неконтролируемой утечки воды из Каховского водохранилища были подтоплены десятки населенных пунктов на юге Украины.

Хотя Каховская ГЭС с сентября не выдавала электроэнергии в систему, теракт нарушил целостность всего гидроузла и создал риск того, что гидроэнергетика не сможет работать на нужную мощность. После техногенной катастрофы был экстренно изменен режим работы других гидроэлектростанций, чтобы уменьшить масштабы затопления. В Минэнерго предупреждали о возможном дисбалансе в энергосистеме.

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