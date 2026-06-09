Пересмотр тарифов на передачу и диспетчеризацию требует анализа их влияния на экономику, – Кучеренко

Инициатива по пересмотру тарифов на передачу и диспетчерское управление электроэнергией требует широкого обсуждения и оценки ее влияния на экономику, бизнес и коммунальную сферу. Такое мнение высказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

По его словам, изменение тарифов окажет значительное влияние на экономику, поэтому дискуссия должна выходить за рамки вопроса финансирования отдельной компании и касаться общей модели функционирования энергетического рынка.

"Нужно оценивать не только потребности энергосистемы, но и влияние решений на экономику в целом. В нынешних условиях важно сохранять баланс между финансовой устойчивостью энергетического сектора и конкурентоспособностью украинского бизнеса", – подчеркнул он.

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Кучеренко также обратил внимание на необходимость более активного участия правительства и экономического блока власти в обсуждении тарифной политики – ведь, по его убеждению, вопрос требует комплексного подхода, который будет включать анализ эффективности действующей модели работы энергорынка, поиск механизмов снижения финансовой нагрузки на потребителей и совершенствование системы управления отраслью.

"Нельзя рассматривать тарифные решения в отрыве от общего состояния экономики. Предприятия, которые работают, создают рабочие места, платят налоги и обеспечивают спрос на энергетические услуги, остаются основой экономической устойчивости страны", – подчеркнул депутат.

По его словам, правительство должно инициировать широкую профессиональную дискуссию о будущей модели развития энергетического сектора и источниках финансирования его потребностей, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы без чрезмерной нагрузки на экономику.

Ранее Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвал сохранить действующие тарифы на передачу и диспетчерское управление электроэнергией до завершения детального анализа экономических последствий их пересмотра. В организации подчеркнули, что в условиях войны важно найти баланс между потребностями энергетической системы и поддержкой конкурентоспособности украинских производителей.

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