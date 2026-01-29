Блэкаут отменяется: эксперт описал худший сценарий для Киева

По словам Владимира Омельченко, цель РФ - разрушение систем теплоснабжения в городах-миллионниках.

Даже при самом худшем сценарии Киев полностью не останется без света, а вот ситуация с отоплением может быть катастрофической. Об этом в эфире "Киев 24" заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Даже при самом худшем сценарии, на мой взгляд, определенное количество электрической энергии для Киева будет доступно. Прежде всего из атомных блоков", - отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, ситуация с теплоснабжением будет хуже и "это на себе почувствовали киевляне на Левом берегу".

Видео дня

"Самая большая опасность этой зимой - теплоснабжение. Враг понимает, что полностью энергосистему он не сможет разрушить. А вот теплоснабжение в городах-миллионниках - это его цель", - подчеркнул Омельченко.

По его словам, частично решить проблемы с теплом в столице поможет использование мини-котельных. В то же время, он отметил, что невозможно заменить киевские ТЭЦ полностью.

"Сейчас пытаются восстановить то, что можно восстановить", - добавляет эксперт.

Отключение света в Украине - последние новости

После удара России 9 января в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. С 29 января столица перешла на временные графики отключений. Предполагается, что для каждого дома будет собственный график отключений электроэнергии.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский считает, что жителям столицы не стоит ожидать возвращения стабильных графиков отключений, учитывая ожидаемое возвращение сильных морозов.

Вас также могут заинтересовать новости: