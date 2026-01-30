Опубликованы графики на 31 января: сколько часов не будет света

Причиной введения ограничительных мер являются последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Завтра, 31 января, во всех регионах Украины графики отключений света и ограничения мощности для промышленности будут применяться в течение суток, сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что причиной введения мер ограничения являются последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться и посоветовали узнавать актуальную информацию по этому поводу на страницах соответствующего облэнерго.

Кроме того, энергетики в очередной раз призвали украинцев экономить электроэнергию, когда она появляется по графику.

Как писал УНИАН, 29 января российский обстрел объектов энергетической инфраструктуры привел к отключению электроэнергии абонентов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

С полуночи 29 января столица перешла на временные графики отключений электроэнергии. Для каждого дома в Киеве был создан отдельный график.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что он лично обратился к диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от нанесения ударов по Киеву и ряду других городов, на что тот якобы согласился.

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики переориентировали задачу ударов по украинской логистике. Прошлой ночью ударов по объектам энергетики не было.

