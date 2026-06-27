Ситуация стала необратимой: украинцев ждут отключения света до 5 часов, - эксперт

Особенно сложная ситуация в системе сложится вечером, когда многие люди включат кондиционеры, сказал Игнатьев.

Три суток назадУкраина вступила в необратимый период, в ходе которого могут быть введены системные ограничения для промышленных и бытовых потребителей. Об этом в эфире "День.LIVE" заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

"Мы уже дважды наблюдали это на левом берегу Киева – отключалось оборудование, занимающееся распределением электроэнергии, то есть подстанции облэнерго, из-за их перегрузки, в первую очередь из-за увеличения потребления электроэнергии", – отметил он.

По словам Игнатьева, "лето будет непростым с точки зрения отключений". В связи с этим он сослался на предупреждение главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко о том, что ожидается ограничение подачи электроэнергии бытовым потребителям до 5 часов в вечерние часы, когда солнце уже не светит, но сохраняется высокая температура, и многие люди, возвращаясь домой, будут активно использовать кондиционеры

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По энергопотреблению нынешняя среднесуточная температура 28,5 градуса по Цельсию соответствует зимним минус 15 градусам, отметил эксперт. Он напомнил, что при такой температуре прошлой зимой были массовые отключения. Впрочем, тогда к этому ещё добавлялись серьёзные обстрелы нашей энергосистемы.

Ситуация в энергосистеме

Ранее УНИАН сообщал, что 26 июня Россия атаковала Одесскую область, в результате чего без света остался город Вилково, который также называют "Украинской Венецией".

Министр энергетики Денис Шмыгаль во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске предупредил, что эта зима будет тяжелой. По его данным, необходимо восстановить более 10 ГВт генерирующих мощностей, а также развернуть около 3 ГВт новых децентрализованных энергетических систем, что должно повысить устойчивость энергосистемы в условиях существующих рисков.

15 июня в Киеве на левом берегу вводились экстренные отключения электроэнергии. Как пояснили в "Укрэнерго", причиной стало технологическое нарушение на одном из энергообъектов.

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