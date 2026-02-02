РФ и непогода частично оставили без электричества 7 областей: где сложнее всего со светом

Восстановительные работы на объектах, поврежденных в результате вражеских атак, продолжаются.

Россия в очередной раз нанесла удар по украинской энергетике, частично оставив без света четыре области. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

"Восстановительные работы на объектах, поврежденных в результате вражеских атак, продолжаются", - отметил Некрасов.

Он указал, что из-за сложных погодных условий без света остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

"Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме", - сообщил первый заместитель министра.

Он добавил, что в Киеве экстренные отключения электроэнергии будут отменены и, соответственно, столица вернется к отключению света по графикам после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

31 января в разных городах произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии, из-за чего временно остановился электротранспорт. В Киеве и Харькове временно не работало метро, а в других городах не курсировали троллейбусы и пригородные электропоезда.

По словам президента Владимира Зеленского, причиной аварии в энергосистеме, скорее всего, стала погода, а именно - обледенелые линии электропередач.

Со своей стороны, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что своевременные меры не дали энергосистеме сорваться в блэкаут.

Утром 2 февраля в Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии. Соответственно, графики отключений в столице и Киевской области временно не действуют.

