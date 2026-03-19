Радары были установлены в стратегически важных регионах для наблюдения за воздушным пространством.

Польская служба управления воздушным движением в четверг запустила два новых радара, направленных на улучшение радиолокационных данных и операционной безопасности, пишет Reuters.

По данным Польского агентства аэронавигационных служб (PANSA), новые радары расположены вблизи Катовице (PSR/MSSR Mode S Eldis) и Пултуска (MSSR Mode S). Запуск происходит в рамках инвестиционного плана стоимостью 1,4 миллиарда злотых, рассчитанного на период с 2024 по 2029 год.

Радары предназначены для обеспечения непрерывного наблюдения за воздушным пространством. Технология, используемая в новых радарах, обеспечит более точную связь между самолетами и диспетчерской службой воздушного движения, сказал представитель PANSA, добавив, что вся радиолокационная информация также передается военным.

"PANSA отвечает за управление воздушным движением гражданской авиации, но мы также развиваем гражданско-военное сотрудничество, то есть создаем инструменты, позволяющие гибко управлять воздушным пространством в случае необходимости проведения военных операций в его пределах", – говорится в сообщении.

Мониторинг воздушного пространства Польши

Добавим, что Польша вместе с союзниками по НАТО регулярно поднимает в воздух истребители для патрулирования своего воздушного пространства в ответ на российские воздушные атаки над Украиной. Поэтому страна наращивает свои возможности мониторинга воздушного пространства.

Польша сообщала о ряде нарушений воздушного пространства за последние годы. В частности, о вторжении около 20 российских беспилотников в сентябре и шквале воздушных шаров из Беларуси, которые, вероятно, были предназначены для исследования систем воздушного обнаружения НАТО.

Защита от дронов

Напомним, что Польша планирует создать современную систему защиты от дронов. Систему, получившую название San, разрабатывает польско-норвежский консорциум, а ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро.

