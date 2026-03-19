Банку с лососем открыли спустя 50 лет: результат удивил ученых

Просроченные консервированные продукты могут оказаться настоящим сокровищем для ученых.

Ученые из США сделали неожиданное открытие, исследовав содержимое старых банок с консервированным лососем, изготовленных почти полвека назад. Об этом сообщает The West Side Journal.

Анализ более 170 образцов консервированной рыбы, упакованной в период с 1979 по 2021 год, позволил по-новому взглянуть на состояние морских экосистем Тихого океана. Вместо обычного исследования качества продуктов питания ученые фактически получили уникальный "архив" изменений в морской среде.

Внутри старых банок исследователи обнаружили анизокид – микроскопических паразитов, попавших в банку вместе с рыбой во время консервирования. Несмотря на возможные опасения, их присутствие не является признаком опасности. Наоборот, как объясняют авторы исследования, это свидетельствует о здоровой и стабильной экосистеме.

Жизненный цикл этих паразитов включает несколько этапов с перемещениями между различными видами морских организмов: сначала заражение криля (морские ракообразные), затем переход с криля на рыб, а с рыб – на морских млекопитающих. Такая сложная цепочка этапов жизни паразитов возможна только при условии, что морская экосистема существует в относительно стабильном состоянии.

Особое внимание ученых привлекла динамика изменений: в более поздних образцах количество паразитов в рыбе увеличивалось. Таким образом, морские экосистемы не разрушаются в результате чрезмерного промышленного вылова рыбы, а быстро восстанавливаются или существуют в стабильном состоянии.

Открытие также демонстрирует неожиданную научную ценность обычных пищевых продуктов. Консервы фактически выступают "капсулами времени", которые сохраняют биологическую информацию на протяжении десятилетий. Это открывает новые возможности для экологических исследований: архивы, музеи и даже частные коллекции могут содержать материалы для анализа изменений в природе за длительный период.

Как отмечает The West Side Journal, сам факт наличия паразитов в консервированной рыбе не должен никого пугать. Ведь речь идет о мертвых существах, уничтоженных в процессе консервирования. Угрозы для человека такие консервы не представляют. Высокотемпературная стерилизация, которую проходит рыба перед консервированием, гарантированно убивает опасные организмы, делая консервированную рыбу более безопасной, чем сырая или недостаточно обработанная.

Детали исследования опубликованы в журнале Ecology and Evolution.

Как писал УНИАН, новое исследование показало, что фактический уровень моря уже сегодня в среднем на 24–27 см выше, чем учитывают большинство научных оценок. Все из-за системной ошибки в расчетах, которую допускали авторы большинства прогнозных моделей.

Также мы рассказывали, что Доггерленд – затопленная территория между Великобританией и континентальной Европой – оказался значительно более развитой природной средой, чем считалось ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: