В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света. Сейчас графики почасовых отключений электроэнергии не действуют, сообщает Telegram-канал ДТЭК.
"Киев и Киевская область. По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", - отмечается в сообщении.
В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
Отключение света в Украине - последние новости
31 января в разных городах произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии, из-за чего временно остановился электротранспорт. В Киеве и Харькове временно не работало метро, а в других городах не курсировали троллейбусы и пригородные электропоезда.
Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что массовые отключения электроэнергии стали следствием серьезной каскадной аварии в энергосистеме, но технически это не был национальный блэкаут.
Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что причиной аварии в энергосистеме, скорее всего, стала погода, а именно - обледенелые линии электропередач.
При этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что своевременные меры не дали Украине сорваться в блэкаут после технологического нарушения в энергетической системе 31 января.