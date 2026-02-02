В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии

В ДТЭК напоминают, что во время аварийных отключений графики не действуют.

В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света. Сейчас графики почасовых отключений электроэнергии не действуют, сообщает Telegram-канал ДТЭК.

"Киев и Киевская область. По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", - отмечается в сообщении.

В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

31 января в разных городах произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии, из-за чего временно остановился электротранспорт. В Киеве и Харькове временно не работало метро, а в других городах не курсировали троллейбусы и пригородные электропоезда.

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что массовые отключения электроэнергии стали следствием серьезной каскадной аварии в энергосистеме, но технически это не был национальный блэкаут.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что причиной аварии в энергосистеме, скорее всего, стала погода, а именно - обледенелые линии электропередач.

При этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что своевременные меры не дали Украине сорваться в блэкаут после технологического нарушения в энергетической системе 31 января.

