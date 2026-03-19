В Украине может возникнуть дефицит автогаза: что происходит на рынке

В Украине может возникнуть дефицит сжиженного газа (LPG) на фоне глобального энергетического кризиса и перебоев с поставками из-за перекрытия Ормузского пролива. Как сообщает Enkorr, поставщики не уверены, что смогут обеспечить поставки в апреле по экономически целесообразной цене.

Отмечается, что пока ситуацию сдерживают старые контракты, поскольку текущий ресурс был закуплен еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. Из-за этого внутренние цены в Украине пока ниже импортных.

Впрочем, по данным Enkorr, с 12 по 19 марта средние оптовые цены поднялись на 4 090 грн/т, до 79 190 грн/т.

Видео дня

По словам импортеров, стоимость польского газа на украинско-польской границе сейчас начинается от 80 350 грн/т, однако следующие предложения ожидаются выше.

Резкий рост цен вызвали события 18 марта. Всего за день стоимость крупных партий пропана в северо-западной Европе (CIF ARA), на которые ориентируются польские трейдеры, выросла на 83 долл./т (923 долл./т), бутана - на 70 долл./т (872 долл./т). С 10 марта котировки CIF ARA прибавили в среднем 195 долл./т.

При этом альтернатив импорту из Польши почти нет. В странах Балтии ресурса не хватает, а в Венгрии он ограничен по объемам.

За последнюю неделю через западную границу в Украину поступило всего 2,2 тыс. тонн газа, тогда как в феврале этот показатель составлял около 3,2 тыс. тонн в неделю.

Не менее напряженная ситуация наблюдается также на море. По подсчетам одного из трейдеров, до конца марта украинские порты недополучат из запланированных объемов около 10 тыс. тонн газа, что является существенным объемом для южного фронта импорта.

По словам одного из собеседников, на этой неделе принимались одни из последних партий топлива по старым ценам. Однако, по оценкам трейдеров, при нынешних темпах импорта дефицит может начать проявляться уже в ближайшие недели.

Ожидается, что новые поставки будут дороже на 100-150 долл./т. В то же время участники рынка предупреждают, что проблема уже не только в ценах – все больше сомнений вызывает наличие объемов.

Глава GT Group Владислав Колодяжный отметил, что более стремительный рост цен на пропан по сравнению с нефтью свидетельствует о структурном дефиците именно газового сырья, что будет сдерживать откат цен в случае падения цен на нефть.

Цены на топливо в Украине - главные новости

Из-за активизации боевых действий на Ближнем Востоке и продолжающейся блокировки стратегически важного Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли по сравнению с концом февраля 2026 года. Так, цена "черного золота" марки Brent утром 19 марта превысила 110 долларов за баррель.

19 марта средние цены на топливо на АЗС в Украине продолжили расти. Больше всего снова подорожало дизельное топливо.

