Дизельное топливо в Украине подорожает ещё больше: эксперт дал неутешительный прогноз

По словам Дмитрия Леушкина, со временем стоимость бензина и дизельного топлива в Украине несколько снизится: до 85 грн за литр дизельного топлива и 78 грн за литр бензина.

На премиальных украинских АЗС в течение ближайшей недели дизельное топливо может подорожать до 95 гривень за литр, а бензин - до 85 гривень. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Мы движемся к 85 гривням за бензин и 95 гривням за дизель на заправках зеленых маркет-мейкеров (OKKO, WOG - УНИАН)", - прогнозирует эксперт, добавляя, что на других АЗС можно сэкономить на заправке "железного коня" до 5 гривен.

По словам эксперта, такой динамике будет способствовать рост мировых цен на нефть и фьючерсов на газойл.

"Будем двигаться быстрыми темпами, поскольку все ресурсы у компаний закончились, оборотные средства вымываются. Они не могут сегодня продавать по 77 гривень (дизельное топливо - УНИАН), а завтра покупать по 82 гривни/литр", - отметил эксперт.

Он пояснил, что оптовая стоимость дизельного топлива на украинской границе составляет 81 грн/л, а бензина - около 70 грн/л.

По словам Леушкина, рост цен на дизель может несколько сдерживать государственная "Укрнафта" - "за счет наших налогов".

Эксперт ожидает, что стоимость нефти марки Brent стабилизируется на уровне 105-110 долларов за баррель за счет высвобождения "черного золота" из резервов. Этому будут предшествовать ажиотажные скачки цен из-за ожиданий новых атак на нефтяные объекты стран Ближнего Востока, однако со временем "люди поймут, что нефтяные месторождения надолго вывести из строя невозможно". В качестве примера он отмечает, что для остановки НПЗ в Саудовской Аравии потребуется попадание более 80 ракет. Аналитик подчеркнул:

"Но мир этого еще не знает, поэтому сейчас наблюдаются ажиотажные скачки цен".

Эксперт считает, что со стабилизацией мировых цен на нефть, даже если война в Иране будет продолжаться, топливо в Украине в конечном итоге подешевеет. По его прогнозу, стоимость дизельного топлива на украинских АЗС стабилизируется на уровне 85 гривень/литр, а бензина - 78 гривень/литр.

"Это те цены, к которым мы придем чуть позже, когда рынок уравновесится", - подчеркнул Леушкин.

Ситуация в Иране и цены на АЗС

Как сообщал УНИАН, цены на нефть из-за войны на Ближнем Востоке и существенного ограничения трафика через Ормузский пролив резко выросли. Стоимость нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель, на пике достигнув 119 долларов за "бочку".

Из-за роста цен на нефть и фьючерсов на газойл стоимость бензина на украинских АЗС продолжает расти. В частности, средняя стоимость дизельного топлива 19 марта выросла еще на 68 копеек, вплотную приблизившись к отметке в 80 грн/литр.

