Известная певица сделала неожиданный прогноз об окончании войны в Украине

Исполнительница высказалась о неких "этапах, которые действительно будут вести" к завершению войны.

Украинская певица Анастасия Приходько выразила уверенность, что "правильный переговорный процесс" об окончании войны в Украине начнется не раньше 2028 года.

"Начнутся этапы, которые действительно будут вести к этому. Не те, которые сейчас, в гарантии безопасности и тому подобное. Я очень рада, что европейцы обеспокоены этим всем, конечно. Но я считаю, что основные процессы правильного переговорного процесса начнутся в 2028 году, не раньше", - заявила она "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос, на чем же базируется ее такое мнение, исполнительница сказала, что наблюдает за событиями с 2014 года и в этом живет.

"Когда половине населения нашей страны это было абсолютно неинтересно, когда война на Донбассе была где-то там, а там также умирали люди. Опираясь на то, что я прошла какой-то опыт, я наблюдаю за всеми этапами переговорных процессов, то, что происходит, как это движется, как меняется вектор. Учитывая совокупность всех фактов, я понимаю, что сейчас идут все самые сложные процессы, которые приведут к тому, что маятник будет раскачиваться уже в другую сторону. Не бывает так, что оно зациклится", - сказала Приходько.

Ка кона добавила, кроме того, что предлагается обществу, есть еще "закулисная" политика закулисная, и нужно постоянно искать и проверять информацию.

Напомним, не так давно Анастасия Приходько заявляла, что некоторые люди ведут Украину к гражданской войне.

