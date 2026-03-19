Принимает удар первым: как эсминец США готовится спасать USS Abraham Lincoln

127-мм пушка эсминца ВМС США создает огневой щит вокруг авианосца, уничтожая угрозы на расстоянии более 20 км.

Эсминец USS Spruance играет ключевую роль в защите авианосца USS Abraham Lincoln, готовясь к ближнему бою с помощью мощной палубной артиллерии, пишет Wionews.

Речь идет о 127-мм пушке Mk 45, установленной в носовой части корабля. Она способна вести огонь со скоростью до 20 выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии более 20 километров, создавая плотный огневой барьер против скоростных катеров и низколетящих целей.

Эсминец действует как первый рубеж обороны авианосной группы, уничтожая угрозы еще до того, как они приблизятся к внутреннему периметру безопасности. Особое внимание уделяется противодействию асимметрическим атакам – в частности, массированному приближению малых судов или внезапным ударам на короткой дистанции.

Система управления огнем интегрирована с боевым комплексом Aegis, что позволяет мгновенно передавать данные с радаров на пушку и открывать огонь буквально за секунды. Это критически важно в условиях неожиданных атак.

В ВМС США отмечают, что использование артиллерии является еще и экономически выгодным решением: один выстрел значительно дешевле запуска ракеты-перехватчика, что позволяет сохранять дорогостоящие боеприпасы для более масштабных угроз.

Кроме того, само присутствие такой пушки оказывает психологический эффект – потенциальный противник понимает, что любое опасное сближение с авианосцем приведет к немедленному огневому поражению.

Экипаж USS Spruance постоянно проводит учения и тренировки, поддерживая пушку в полной боевой готовности. Это позволяет кораблю мгновенно реагировать на угрозы и обеспечивать непрерывную работу авиации на борту авианосца.

