Морской 'щит' на 80 км: этот эсминец прикрывает авианосец USS Abraham Lincoln

Эсминец ВМС США создает 80-километровый защитный щит перед авианосцем, перехватывая ракеты, дроны и подводные угрозы ещё на подступах.

Эсминец USS Spruance формирует мощный оборонительный щит перед авианосцем USS Abraham Lincoln, действуя на значительном расстоянии для перехвата угроз еще на подступах, пишет Wionews.

По данным военных обзоров, корабль работает примерно в 80 километрах впереди ударной группы, создавая так называемое "кольцо безопасности". Такая дистанция дает дополнительное время для реагирования на атаки с воздуха, моря или под водой.

Эсминец водоизмещением более 9 200 тонн способен развивать скорость свыше 55 км/ч, сопровождая авианосец в зонах повышенного риска. Его боевая система Aegis одновременно отслеживает до сотни целей – от ракет до дронов.

Видео дня

Для перехвата угроз используются ракеты, развивающие скорость около 3 700 км/ч (примерно 3 Маха). Они уничтожают цели еще до того, как те приблизятся к авианосцу.

В случае прорыва обороны активируется система ближнего боя Phalanx, которая осуществляет до 4 500 выстрелов в минуту, создавая последний рубеж защиты.

Отдельную роль играет борьба с дронами: эсминец оснащен системами радиоэлектронной борьбы, способными нейтрализовать даже массированные атаки роев беспилотников.

Кроме того, корабль имеет 96 вертикальных пусковых установок, которые могут использовать различные типы вооружения – от ракет для ПВО до ударных крылатых ракет.

Аналитики подчеркивают, что такая многоуровневая оборона позволяет максимально защитить авианосец, на борту которого базируется более 60 самолетов.

