Нельзя просто наказывать всех подряд и думать, что это решит проблему: депутат о СЗЧ

По словам Бобровской, сначала нужно вывести людей из "тени", а уже потом – "кнут".

В вопросе наказания за самовольное оставление части должна быть логика, разбивка и градация людей, в частности, относительно того, почему они ушли в СОЧ (самовольное оставление части, далее - СЗЧ, более известная украинская аббревиатура этой фразы). Об этом в интервью "Телеграфу" сказала Соломия Бобровская, народный депутат от "Голоса", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о том, что якобы уже есть проекты законопроектов, которыми предлагают приравнять нарушителей воинского учета и самовольное оставление части к тем, кто не платит алименты, и, соответственно, так же ограничить их в правах, она отметила, что консенсуса в этом вопросе пока нет.

"Во-вторых, этот законопроект пока не рассматривается. Почему? Потому что Минобороны и новая команда сейчас формируют свою позицию", - сказала Бобровская.

Она напомнила, что ранее парламент принял закон о более жестком подходе и усилении криминализации за самовольное оставление части. Срок наказания был увеличен с 8 до 10 лет. Нардеп подчеркнула:

"Мы фактически посадили их на более длительный срок, чем убийц или террористов. И к чему я веду: одни "кнуты" - это не работает. Должна быть логика, разбивка и градация людей: почему пошел в СЗЧ, в каком состоянии, сколько лет они служат. Это должна быть глобальная история".

Концепция Минобороны

По ее словам, Министерство обороны Украины сейчас взялось за эти данные и обрабатывает их: кто не на учете, почему не на учете, сколько людей "в тени" и почему люди не приходят на обновление данных.

"Сколько проблем с СЗЧ связано с переводами между подразделениями, коррелируют ли они? А они коррелируют. Какие бригады имеют более эффективную боевую готовность, каковы потери людей? И из этого нужно уже потом выводить наказания, а не просто наказывать всех подряд и думать, что это решит вопрос. Не решит!", - подчеркнула Бобровская.

Да, говорит депутат, она не хочет вступать в дискуссию об алиментах, а вместо этого ждет новой концепции МОУ, которая предложит сначала вывод людей из "тени", а уже потом - "кнут".

Парламентарий отметила, что считает возможным вывести людей из "тени", поскольку все пользуются информационными, электронными и финансовыми услугами и операциями.

"Плюс должен быть пересмотр истории с бронированием людей", - добавила Бобровская.

Конфликты с ТЦК

На вопрос, возможно ли законодательными методами что-то сделать в вопросе конфликтов с представителями территориальных центров комплектования, она заметила, что для этого уже и так существует уголовная ответственность, то есть механизмов достаточно.

В то же время, подчеркнула Бобровская, проблема в том, что таких случаев становится не меньше, а больше. Поэтому нужно снимать вопрос агрессии и решать вопросы справедливости и правильного подхода. Представительница комитета сказала:

"Когда людей затаскивают "руками-ногами"… Мы договорились с ТЦК, что больше не будет насильственных методов мобилизации. Почему это продолжается? Агрессия порождает агрессию - вот и вся история. Люди не доверяют, не понимают, почему в селах выгребли всех мужчин, а где-то - нет; почему в спортзалах есть "накачанные чуваки", а простых людей (или не простых) крадут с улиц. Поэтому я считаю, что должна быть реформа ТЦК".

Она пояснила, что должна быть реформа и перераспределение их обязанностей: кто должен заниматься оповещением, кто вручает повестки, а кто собирает людей. Возможно, добавила Бобровская, этим должна заниматься Национальная полиция.

Наказание за уклонение от военной службы и мобилизация

Как сообщалось, ранее Вадим Ивченко, народный депутат от "Батькивщины", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, отметил, что для военнослужащих в СЗЧ и нарушителей воинского учета могут ввести ограничения на управление транспортными средствами, банковские операции и другие услуги.

В то же время Владимир Кобылянский, заместитель начальника 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, подчеркнул, что пока в стране продолжается большая война, остановить мобилизацию невозможно. По его словам, никакими контрактами или иностранцами заменить ее невозможно.

