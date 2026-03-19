Удастся ли Украине получить кредит от ЕС: европейские лидеры дали однозначный ответ

Европейский Союз настроен на дальнейшее усиление давления на Россию.

После решения в декабре 2025 года предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, в Европейском Союзе приветствовали его окончательное утверждение и ожидают предоставления первого транша до начала апреля.

Как указано в сообщении Совета ЕС, в Евросоюзе призывают активнее привлекать другие страны, чтобы покрыть остаток финансового дефицита Украины – еще около 30 миллиардов евро.

Также отмечается, что Европейский Союз решительно настроен на дальнейшее усиление давления на Россию и продолжение ослабления ее военной экономики с целью прекращения жестокой войны. Кроме того, подчеркивается важность дальнейшего сокращения доходов России от энергоресурсов и усиления ограничений для ее банковской системы.

Отдельно в ЕС обсудили меры против так называемого "теневого флота" РФ. В Евросоюзе отмечают, что для борьбы с этим флотом нужен комплексный подход – по всему маршруту перевозок, в частности через совместные действия в отношении экологических, безопасности и морских рисков, которые создают такие корабли.

"Совет ЕС призывает все страны немедленно прекратить любую помощь России в ее агрессивной войне против Украины, прямую или косвенную, в частности, путем поставки товаров и компонентов двойного назначения", – говорится в сообщении.

Кредит ЕС для Украины – последние новости

Кредит Евросоюза на 90 млрд евро блокирует Венгрия из-за остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что 19 марта на заседании Европейского Совета не поддержит утверждение решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. По его словам, сначала должны быть возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины.

Лидеры ЕС будут оказывать давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он разблокировал критически важный кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Со своей стороны министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил своему венгерскому коллеге, что политику Будапешта уже "нельзя терпеть".

