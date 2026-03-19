Ошеломляющий горный хребет в Испании признали самым красивым местом в мире в 2026 году

Всего в рейтинг попало 51 невероятное место по всему миру.

Горный хребет Пикос-де-Эуропа на севере Испании признали самым красивым местом в мире в 2026 году.

Список составила команда влиятельного журнала о туризме и развлечениях Time Out.

Авторы рейтинга подчеркивают, что он субъективен и ни в коем случае не является исчерпывающим. Одновременно они гарантировали, что оценки каждого места в списке основаны на реальном опыте.

"Каждый пляж, озеро, город и долина в этом списке были посещены и проверены нашей сетью путешественников-авторов. Короче говоря, все они стоят того, чтобы совершить путешествие и увидеть их своими глазами", – говорится в сообщении.

Пикос-де-Европа – чем интересен

Это один из самых компактных горных хребтов в мире, достигающий внушительной высоты в 2650 метров всего в 20 километрах от побережья.

"Это, безусловно, чудо географии, но оно также создает пейзажи необыкновенной красоты. Горы Пикос круто поднимаются из моря, а это значит, что виды включают в себя не только отвесные ущелья и опасные вершины, но и сверкающие полосы пляжей и бушующее Кантабрийское море", – отметил британский автор Time Out Эд Каннингем.

По его словам, на территории национального парка Picos de Europa находится бесчисленное множество прекрасных мест: поразительно уединенная горная вершина Наранхо-де-Бульнес, старинные горные деревушки Сотрес и Каин, сверкающие ледниковые озера Ковадонга с одноименным святилищем и место паломничества в скале, балансирующее над водопадом.

Особенно туристам предлагают обратить внимание на маршрут Рута-де-Карес – один из самых известных пешеходных маршрутов в Испании. Тропа протяженностью 23 километра (туда и обратно) проходит через каньон мимо вершин и водопадов, а некоторые ее тропинки вырублены в скале.

10 самых красивых мест в мире в 2026 году

Пикос-де-Европа, Испания. Национальный парк Комодо, Индонезия. Библиотека при Музее Моргана, Нью-Йорк, США. Долина Дору, Португалия. Биг-Сур, США. Улсуотер, Англия. Старый город Болоньи, Италия. Капо Теста, Сардиния, Италия. Водопад Виктория, Африка. Долина Пунакха, Бутан.

Другие рекомендации туристам от Time Out

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты Time Out признали столицу Гренландии, город Нуук, лучшим местом в мире для прохладного летнего отпуска в этом году.

Также команда издания определила лучшие города мира для посещения в 2026 году. Возглавил рейтинг австралийский Мельбурн, который также считается культурной и спортивной столицей страны.

