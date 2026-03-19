Освобожденный из плена боец рассказал, как воспринял новость о своих похоронах в Украине

Назара Далецкого ошеломила новость о том, что его несколько лет назад похоронили.

Освобожденный в феврале из российского плена военный Назар Далецкий, которого считали погибшим и похоронили, вернулся после реабилитации в родное село Великий Дорошев Львовской области. В первый же день он пошел на кладбище, чтобы посмотреть на якобы свою могилу, говорится в репортаже The New York Times.

"Не каждому выпадает возможность увидеть собственные похороны и узнать, кто за тобой плакал больше всего", – сказал мужчина.

Также Далецкий рассказал подробности того, как узнал, что его признали погибшим и похоронили. По его словам, во время возвращения из плена в автобусе сотрудник спецслужб Украины по очереди зачитывал фамилии освобожденных, отмечая их. Однако фамилия Назара не прозвучала. Офицер попросил его выйти из автобуса и внимательно посмотрел на Далецкого, а затем – на его фотографию в своем телефоне.

"Он снова посмотрел на меня и сказал: "Поздравляю, вы воскресли из мертвых", – процитировал его слова Далецкий.

Узнав о собственных похоронах, мужчина вернулся на свое место бледный, как призрак.

По словам Далецкого, в российском плену его регулярно избивали, он похудел на 15 килограммов. В Украине мужчину сразу же отправили на лечение в военный госпиталь. Там ему дали позывной "Воскресший".

Когда военный наконец вернулся в родные края, его встретили десятки односельчан. Люди выстроились в очередь, чтобы обнять его, и спрашивали, помнит ли он их. Назар, шутя, сказал: "Да ладно, меня же не было всего четыре года".

Затем Далецкий вместе со своей матерью и большой семьей пошли домой праздновать его возвращение. Оно происходило в комнате, где три года назад стоял его гроб, и те же люди, которые были с ним сейчас, тогда поддерживали его изгореванную мать.

Наталья Далецкая, мать военного, признается, что у нее были сомнения относительно проведенной ДНК-экспертизы, которая признала ее сына погибшим. Тест не выявил совпадения с дочерью Назара.

Также она не могла понять, как тело оказалось на украинской территории, ведь у нее была информациия о том, что сын находится в российском плену. По ее словам, чиновница из Харьковской области предупредила, что если она не признает результаты, останки будут похоронены как неопознанное тело.

Теперь, говорит Далецкая, семья будет отмечать 5 февраля второй день рождения сына, ведь именно тогда он впервые позвонил ей после плена.

Сейчас, чтобы Далецкий официально восстановил свою личность, суд должен признать его живым.

Возвращение из плена Назара Далецкого

Во время обмена пленными 5 февраля из российского плена вернулся боец 24-й механизированной бригады имени короля Даниила Назар Далецкий, который более трех лет считался погибшим и даже был похоронен в селе Великий Дорошев Львовской области.

Известно, что связь с военным прервалась еще в мае 2022 года. Сначала он официально считался пропавшим без вести, но впоследствии семья получила официальное сообщение о том, что воин погиб в Купянском районе Харьковской области 25 сентября 2022 года. Уведомление о его смерти согласно ДНК-экспертизе пришло в мае 2023 года. На сельском кладбище похоронили человека, которого на тот момент считали Далецким.

Однако летом 2025 года один из военнослужащих, освобожденных из российского плена, рассказал, что видел Далецкого в российских лагерях. Затем эту информацию подтвердили еще двое бывших пленных.

10 февраля представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во Львовской области Тарас Подворный сообщил, что семье придется вернуть государству 15 млн гривен, которые были выплачены в качестве единовременного пособия в связи со смертью бойца. Однако в Министерстве обороны Украины заявили, что не видят оснований требовать возврата средств от семьи Далецких.

