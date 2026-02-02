Россияне нанесли массированный удар по Черкасской области: возникли пожары, есть раненые

На данный момент речь идет о четырех травмированных.

Российские оккупанты осуществили массированную атаку с воздуха на Черкасскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил Игорь Табурец, начальник Черкасской областной военной администрации.

"Тяжелая ночь для Черкасской области. РФ устроила нам массированную атаку с воздуха. Фиксируем падение вражеских БпЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате возникли пожары", - сообщил он.

Глава ОВА добавил, что по предварительным данным, есть четверо травмированных.

"Работают все необходимые службы. Детали позже", - написал Табурец.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 февраля российские захватчики нанесли удар дроном по служебному автобусу с шахтерами под Павлоградом в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 16 человек. Сообщалось также о семи пострадавших.

Отмечалось, что Россия осуществила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, который перевозил шахтеров с предприятия после смены.

