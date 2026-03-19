У людей, которые окрашивают волосы в яркие цвета, есть эти 11 характерных черт

Смена причёски или цвета волос нередко служит способом избавиться от скуки или связана с новым этапом в жизни.

Наше самовыражение, личный стиль и даже цвет волос неразрывно связаны с уверенностью в себе и самосознанием. Люди, которые окрашивают волосы в веселые цвета, обладают определенными чертами характера, такими как внутренняя уверенность и самоуверенность, пишет Your Tango.

Издание отмечает, что даже если это лишь ежедневное испытание новых стилей, они испытывают удовольствие и энергию от перемен, а не истощение и страх, когда они появляются в их жизни.

Перечислено 11 особых черт характера у людей, которые любят окрашивать волосы в яркие цвета:

1. Они хотят, чтобы их "замечали"

Психотерапевт Кейт Николс объяснила, что цвет волос часто является признаком нашей идентичности, особенно для тех, кто чувствует внутреннюю принадлежность к сообществу или группе, что не всегда совпадает с их внешним видом.

Как показало исследование, опубликованное в European Journal of Social Psychology, значимые социальные взаимодействия с этим сообществом часто играют важную роль в формировании идентичности. Однако эти небольшие изменения и личные стилевые решения все равно подкрепляют самооценку.

2. Они любят новизну и изменения

Психолог Вивиан Диллер отметила, что смена прически или окрашивание волос часто может стать способом преодолеть скуку и принять новые этапы жизни.

В статье говорится, что когда человек чувствует, что застрял на одном этапе жизни, изменение внешности или способа самовыражения может вызвать то ощущение новизны и обновления, к которому он так стремился.

Отмечается, что хотя для того, чтобы чувствовать себя комфортно с изменениями, нередко требуется чувство внутренней уверенности, независимо от того, идет ли речь о небольшом изменении в привычках, изменении внешности или решении, меняющем жизнь, люди, которые их ищут, не просто чувствуют себя комфортно, они заинтересованы и увлечены новизной.

3. Им нравится выделяться

Люди, которые окрашивают волосы в яркие цвета, часто естественным образом выделяются там, где преобладают "нейтральные" оттенки. В то же время, они могут ценить то, что их видят такими, какими они есть на самом деле.

Особенно это касается людей, которые всю жизнь испытывали давление, чтобы приспособиться, чувствовали себя непонятыми или боролись с тем, что их определяет окружение.

Дело не в том, чтобы привлечь внимание или почувствовать себя в центре внимания, а в том, чтобы продемонстрировать свое самовыражение без фильтров и редактирования.

4. Они более творческие, чем другие

Люди, которые от природы наделены творческими способностями, могут использовать самовыражение как средство для проявления своей артистичности или открытости. Их одежда, речь, прически и общая аура – все это является отражением их естественного творческого духа.

В исследовании из журнала"Journal of Creativity" объясняется, что именно такой вид самовыражения и творчества является тем, что действительно укрепляет уверенность в себе и общее самочувствие.

5. Они необычные

Люди, которые не чувствуют себя защищенными и замеченными в рамках традиционных социальных норм и обычаев, часто проявляют более бунтарскую натуру, если обладают внутренней уверенностью и самоуверенностью, чтобы позволить себе такое поведение.

Они привлекают не только своей одеждой или ярким цветом волос, но и тем, что ведут за собой благодаря своей аутентичности. Они не такие, как все, и это их суперсила.

6. Они любят эксперименты

Люди, которые застряли в будничности жизни и нуждаются в острых ощущениях, чтобы почувствовать свою значимость в мире, чаще склонны к экспериментам.

Это может быть попытка сменить профессию на новом этапе жизни, частая смена цвета волос или просто увлечение новыми хобби и ритуалами для внесения свежести в привычную рутину.

Как объясняет исследование 2022 года, эксперименты, основанные на самоуважении и уверенности, являются прекрасной, бодрящей чертой.

7. Они открыты новому

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Frontiers in Psychology", несмотря на то, что открытость игнорируется и недооценивается культурой, которая отдает предпочтение чрезмерной уверенности и экстраверсии, на самом деле именно эта черта характера оказывает большее влияние на прогнозирование успеха.

Люди с открытым умом и гибкостью чувствуют себя увереннее и умеют лучше преодолевать жизненные трудности, а не те, кто пытается доказать, что они умнее, чем есть на самом деле.

8. Они уверены в себе

Самовыражение, личный стиль и уверенность в себе неразрывно связаны между собой. Когда мы чувствуем давление, заставляющее нас подстраиваться под стандарты, которые подрывают нашу индивидуальность, мы испытываем сомнения в себе, тревогу и одиночество.

Издание отмечает, что когда мы чувствуем свободу экспериментировать и играть с самовыражением, не беспокоясь об осуждении или общественных представлениях, мы становимся уверенными в себе и спокойными.

9. Им быстро надоедает рутина

Люди, которые часто меняют свой внешний вид и охотно принимают изменения в жизни, реже чувствуют себя уверенно в рамках строгой, неизменной рутины. Они ценят гибкость и новизну даже в повседневной жизни.

10. Они ценят искусство

Для большинства людей уверенность – это не врожденное чувство, а то, что они развивают с помощью хобби, уединения, повседневных привычек и отношений. Как объясняется в исследовании журнала"Frontiers in Psychology", поиск и восприятие искусства в мире часто способствуют улучшению психологического благополучия и самооценки.

11. Они игривы

Конечно, детям важно формировать свою идентичность, но и во взрослом возрасте игра продолжает развивать наши навыки решения проблем, креативность и общее настроение.

Они не зацикливаются на самовыражении или рутине, лишающих жизнь красок и радости, а вместо этого отдаются хобби и ритуалам, которые позволяют им ценить маленькие радости.

