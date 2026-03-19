Учёные сильно просчитались: уровень моря уже выше, чем прогнозировалось ранее

При построении предыдущих моделей учёные неверно измеряли текущий уровень моря.

Фактический уровень моря на планете сегодня уже значительно выше, чем это прогнозировали многие климатологи. Об этом свидетельствуют результаты нового научного исследования, опубликованного в журнале Nature.

Международная команда ученых обнаружила, что более 99% современных научных оценок угроз от повышения уровня моря содержат системную ошибку. Реальный уровень воды у берегов в среднем на 24–27 см выше, чем тот, из которого исходят большинство исследователей в своих расчетах. В некоторых регионах, особенно в странах Глобального Юга, разница достигает более 1 метра, а в отдельных точках – до 7,6 метра. Это означает, что миллионы людей и тысячи квадратных километров суши уже сегодня гораздо ближе к воде, чем показывали предыдущие расчеты.

Почему возникла ошибка?

Большинство исследований (90,6 %) использовали глобальные геоидные модели в качестве "нулевой" высоты моря. Геоид – это теоретическая поверхность, имитирующая средний уровень океана без учета течений, ветра и других динамических факторов. На самом деле же, как говорят авторы нового исследования, ученым следует отталкиваться от реального, а не теоретического уровня моря, полагаясь на данные спутниковой альтиметрии и приливных станций.

При этом в 73% научных работ, посвященных проблемам уровня моря, авторы вообще не указывали, какую именно модель высоты океана они использовали. Лишь менее 1% исследований правильно оценили фактический уровень моря и высоту суши.

Последствия для будущего

Тот факт, что большинство исследователей в своих расчетах полагались на некорректные исходные данные, делает их прогнозы фактически бесполезными. Авторы нового исследования считают, что теоретический подъем уровня моря на 1 метр выше текущего уровня (что может произойти уже к концу века по пессимистическим сценариям) будет означать значительно худшие последствия, чем прогнозировалось до сих пор:

на 31–37% больше суши окажется под водой (старые модели прогнозируют затопление 460–670 тыс. км² – сопоставимо с площадью Украины);

на 48–68% больше людей будут вынуждены покинуть свои дома (то есть от 77 до 132 миллионов человек вместо ранее прогнозируемых 34–49 млн).

Особенно сильно пострадают страны Юго-Восточной Азии: там площадь затопленных территорий увеличится на 72–95% по сравнению с существующими прогнозами, а количество людей в зоне риска – на 74–96%.

Исследование также показало, что 45 работ, цитировавшихся в Шестом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, также содержат эту ошибку. Это означает, что даже самые авторитетные глобальные оценки риска могут быть заниженными.

"Правильное соотношение высоты моря и суши – основа надежных прогнозов. Наши результаты подчеркивают необходимость переоценки существующих исследований и повышения стандартов в научном сообществе", – заключают авторы.

