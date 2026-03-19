Учёные сильно просчитались: уровень моря уже выше, чем прогнозировалось ранее

Фактический уровень моря на планете сегодня уже значительно выше, чем это прогнозировали многие климатологи. Об этом свидетельствуют результаты нового научного исследования, опубликованного в журнале Nature.
Международная команда ученых обнаружила, что более 99% современных научных оценок угроз от повышения уровня моря содержат системную ошибку. Реальный уровень воды у берегов в среднем на 24–27 см выше, чем тот, из которого исходят большинство исследователей в своих расчетах. В некоторых регионах, особенно в странах Глобального Юга, разница достигает более 1 метра, а в отдельных точках – до 7,6 метра. Это означает, что миллионы людей и тысячи квадратных километров суши уже сегодня гораздо ближе к воде, чем показывали предыдущие расчеты.
Почему возникла ошибка?
Большинство исследований (90,6 %) использовали глобальные геоидные модели в качестве "нулевой" высоты моря. Геоид – это теоретическая поверхность, имитирующая средний уровень океана без учета течений, ветра и других динамических факторов. На самом деле же, как говорят авторы нового исследования, ученым следует отталкиваться от реального, а не теоретического уровня моря, полагаясь на данные спутниковой альтиметрии и приливных станций.
При этом в 73% научных работ, посвященных проблемам уровня моря, авторы вообще не указывали, какую именно модель высоты океана они использовали. Лишь менее 1% исследований правильно оценили фактический уровень моря и высоту суши.
Последствия для будущего
Тот факт, что большинство исследователей в своих расчетах полагались на некорректные исходные данные, делает их прогнозы фактически бесполезными. Авторы нового исследования считают, что теоретический подъем уровня моря на 1 метр выше текущего уровня (что может произойти уже к концу века по пессимистическим сценариям) будет означать значительно худшие последствия, чем прогнозировалось до сих пор:
- на 31–37% больше суши окажется под водой (старые модели прогнозируют затопление 460–670 тыс. км² – сопоставимо с площадью Украины);
- на 48–68% больше людей будут вынуждены покинуть свои дома (то есть от 77 до 132 миллионов человек вместо ранее прогнозируемых 34–49 млн).
Особенно сильно пострадают страны Юго-Восточной Азии: там площадь затопленных территорий увеличится на 72–95% по сравнению с существующими прогнозами, а количество людей в зоне риска – на 74–96%.
Исследование также показало, что 45 работ, цитировавшихся в Шестом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, также содержат эту ошибку. Это означает, что даже самые авторитетные глобальные оценки риска могут быть заниженными.
"Правильное соотношение высоты моря и суши – основа надежных прогнозов. Наши результаты подчеркивают необходимость переоценки существующих исследований и повышения стандартов в научном сообществе", – заключают авторы.
Как писал УНИАН, недавние рекордные наводнения в Бразилии привели к гибели людей, массовым разрушениям и эвакуации тысяч жителей, а также могут повлиять на мировые цены на кофе из-за ущерба урожаю.
Ученые отмечают, что хотя прямая связь с изменением климата не доказана, потепление способно усиливать интенсивность осадков, а уязвимость населения растет из-за бедности и неэффективного городского планирования.