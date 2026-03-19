Иран на 5 лет 'отключил' почти 20 % мощностей ключевого производителя СПГ: какие последствия

По словам генерального директора QatarEnergy, компания будет вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам.

Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 3-5 лет, что ставит под угрозу поставки в Европу и Азию. Об этом в интервью Reuters заявил генеральный директор государственной компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.

"Я даже в самых смелых мечтах не мог представить, что Катар окажется под таким ударом, особенно со стороны братской мусульманской страны в месяц Рамадан", – заявил Кааби.

По его словам, из-за последствий иранских ударов QatarEnergy будет вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай на срок до пяти лет.

Видео дня

"Я имею в виду, что это долгосрочные контракты, по которым мы должны объявить форс-мажор. Мы уже объявляли, но тогда это был более короткий срок. Теперь это любой период", – сказал он.

Саад аль-Кааби добавил, что поврежденные объекты стоили около 26 миллиардов долларов, отметив, что для возобновления производства необходимо прекращение боевых действий.

Журналисты отмечают, что компания QatarEnergy объявила форс-мажор в отношении всего объема производства СПГ после предыдущих атак на ее производственный комплекс в Рас-Лаффане, который 18 марта снова попал под обстрел.

Катар, по данным открытых источников, является вторым в мире экспортером сжиженного газа и одним из важных поставщиков сжиженного газа в ЕС.

Война на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, 18 марта было атаковано крупнейшее газовое месторождение Ирана – Южный Парс, которое Иран разрабатывает совместно с Катаром. Иран пообещал ответить на атаку.

В ответ Иран атаковал промышленный город Рас-Лаффан, который является одним из крупнейших центров производства сжиженного природного газа в мире.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране. Там рассматривают сценарий с применением ядерного оружия или атакой на ядерный объект.

Вас также могут заинтересовать новости: