Почему с годами губы становятся тоньше: эксперты перечислили все возможные причины

Объём губ уменьшается с возрастом из-за биологических изменений и определённых внешних факторов.

Объем губ – это не только эстетический вопрос: он тесно связан с состоянием кожи, ее увлажнением, а также со строением лица. Существует ряд взаимосвязанных биологических изменений, которые вместе меняют вид наших губ, сообщает Egeszseg Kalauz.

Одной из главных причин изменения формы губ является уменьшение количества коллагена.

Коллаген – это белок, отвечающий за упругость, эластичность и объемность кожи,

Издание объясняет, что с возрастом организм вырабатывает его все меньше, к тому же существующие коллагеновые волокна также ослабевают. Это не только приводит к истончению губ, но и может вызвать дряблость окружающей кожи и появление мелких морщин.

В результате губы теряют свою естественную "пухлость" и выглядят менее объемными.

Гиалуроновая кислота – одно из важнейших веществ, удерживающих влагу в коже. Ее задача – связывать влагу, обеспечивая таким образом увлажненность и эластичность кожи.

Кроме того, с возрастом уровень гиалуроновой кислоты снижается, поэтому губы легче пересыхают и теряют объем. Это особенно заметно, когда кожа на губах часто трескается или стягивается.

Издание отмечает, что подкожная жировая ткань также играет роль в формировании объема губ. Отмечается, что с возрастом ее количество и распределение меняются.

"Из-за уменьшения жировой ткани губы могут казаться "более плоскими" и менее выпуклыми на лице. Этот процесс также влияет на общий вид лица", – говорится в публикации.

Кроме того, со временем изменениям подвергается не только кожа, но и более глубокие слои лица. Тонус мышц снижается, костная структура также несколько меняется, а эластичность тканей ослабевает.

"В результате губы не только кажутся тоньше, но и часто опускаются вниз, что может придавать лицу печальное выражение, даже если на самом деле это не так", – объясняет издание.

Отмечается, что повседневная мимика – разговор, улыбка, прием пищи – постоянно задействует мышцы вокруг губ. Это вполне естественно, но со временем могут появиться мелкие морщинки, особенно вокруг рта.

В публикации объясняется, что эти морщинки могут визуально еще больше уменьшить губы и подчеркнуть признаки старения.

В то же время издание отметило, что не только время играет важную роль, поскольку и некоторые внешние факторы могут ускорить процесс истончения губ.

"Солнечное излучение может повреждать коллаген, а курение ухудшает кровоснабжение кожи, что может привести к ускоренному старению", – предупредило издание.

Более того, недостаточное увлажнение тоже может способствовать тому, что губы становятся более сухими и менее пухлыми.

Издание рассказало, что хотя старение невозможно остановить, определенные привычки могут замедлить этот процесс:

"Регулярное увлажнение, использование средств по уходу за губами и защита от солнца помогут сохранить их состояние"

Добавляется, что сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости и здоровый образ жизни также могут способствовать сохранению эластичности кожи, а значит, и губ.

В статье отмечается, что истончение губ является естественной частью процесса старения. Стоит учитывать, что у каждого человека это происходит с разной скоростью и не обязательно является проблемой.

Однако издание отметило, что если человека беспокоит изменение объема его губ, сейчас существует немало косметических и медицинских решений. Однако, добавляется в публикации, перед тем, как их применять, стоит ознакомиться с информацией и проконсультироваться со специалистом.

Советы женщинам, как продлить молодость

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты перечислили 5 вредных привычек, которые приводят к появлению морщин в раннем возрасте.

Также мы писали, что названы 6 видов напитков, которые способствуют выработке коллагена, играющего ключевую роль в поддержании здоровья кожи, волос и суставов.

Вас также могут заинтересовать новости: