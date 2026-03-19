Ракетное вооружение Украины уже позволяет наносить удары вглубь территории РФ.

Украина нашла способы наносить ответные удары по России. Украинские беспилотники разрушают российскую энергетическую инфраструктуру, военные склады и аэродромы на расстоянии, которое уже достигает 2 тысяч км. А на фоне дефицита ракетного вооружения от партнеров Украина начала создавать собственные мощные ракеты.

Как пишет Foreign Policy, украинский метод ускоренного производства ракет предполагал обучение через интернет, использование простых технологий и сокращение производственных процессов. В частности, технический директор компании Fire Point Ирина Терех рассказывала, что технологию ракетного топлива изучали, в том числе, и в сети, проводя также собственные химические исследования.

Запуски украинских ракет начались в конце прошлого года, в частности, крылатых ракет с реактивным двигателем "Фламинго". Они способны поражать цели на расстоянии 3 тысяч километров.

"До сих пор Россия использовала расстояние для защиты своей оборонной промышленности. Американские и европейские ракеты могут нанести ущерб, но они ограничены. А украинские беспилотники не могли донести полезную нагрузку, необходимую для нанесения серьезного ущерба подземному производству вооружения и другим целям", – рассказал изданию Джордж Баррос из Института изучения войны США.

Автор отметил, что новые ракеты могут "не сразу изменить динамику войны". Но такой арсенал, способный наносить мощные удары по любой точке России, помогает уравнять условия игры. Не менее важно, что именно Украина определяет цели.

"Такие события имеют важное значение, потому что эта война динамична. Любая сторона может совершить прорыв", – добавил Баррос.

Разработка украинских ракет

Украинская оборонная промышленность настроена осторожно-оптимистично. Специалисты отмечают прогресс в создании систем для дальних ударов. "Но баллистические программы не даются дешево или быстро. Они требуют серьезных средств, серьезных испытаний, времени и промышленной базы, которая может их поддерживать", – прокомментировал изданию Игорь Федирко из Украинского совета оборонной промышленности.

Что касается "Фламинго", "основная логика понятна: более низкая себестоимость единицы, более простое производство и серьезные амбиции по масштабированию". Федирко говорит, что эта технология не заменяет лучшие западные ракеты. Но производство "Фламинго" обходится менее чем в 1 миллион долларов за штуку, тогда как приблизительный эквивалент – американская JASSM, ранняя крылатая ракета Lockheed Martin – стоит от 1,6 до 1,9 миллиона долларов.

Баррос из Института изучения войны считает, что еще рано оценивать их истинные возможности, особенно учитывая тот факт, что украинские военные технологии очень быстро развиваются на поле боя. Он признал, что украинские ракеты значительно дешевле и, при условии масштабирования, могут сходить с конвейеров гораздо быстрее, чем европейские и американские модели. Но он сказал, что пока не может окончательно говорить об их скорости, точности и ударной мощности.

Что известно о Fire Point

Известный, но в то же время и много критикуемый производитель ракет Fire Point создан в 2022 году кинопродюсером, ИТ-разработчиком и архитектором Денисом Штилерманом. Компания прошла путь от стартапа с 12 сотрудниками, производившего несколько сотен беспилотников в 2023 году, до десятков тысяч в 2024 году, а ее FP-1 сейчас является главным ударным беспилотником дальнего радиуса действия. Сегодня там работает около 3700 сотрудников. Ее успех во многом обусловлен "датской моделью" финансирования, которая позволяет иностранным партнерам инвестировать напрямую в украинские оборонные предприятия.

А в Fire Point разрабатывают планы по производству баллистических ракет малой и большой дальности FP-7 и FP-9. Fire Point утверждает, что к концу лета они достигнут Москвы, пробив ПВО за счет массовости и высокой скорости полета. Не исключено, что для перегрузки ПВО будут использовать дроны и ракеты в одном ударе.

Значение разработки украинских ракет

Напомним, что России будет сложно прикрывать собственные стратегические объекты от украинских атак, поскольку она имеет ограниченное количество комплексов ПВО. Для отражения атак им придется использовать последние модификации соответствующих ракет к комплексам С-300 или новейшие комплексы С-400 и С-500.

По словам разработчиков, "Фламинго" имеет нетипичную траекторию полета: она идет под полого углом, а не пикирует сверху, поэтому российской ПВО ее сложнее засечь и быстро отреагировать. Также снижает радиолокационную заметность композитный корпус ракеты.

