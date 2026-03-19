Лине Костенко - 96: Вакарчук показал редкое фото и публично обратился к поэтессе

Музыкант трогательно поздравил писательницу.

Выдающаяся украинская поэтесса, прозаик и общественный деятель Лина Костенко отмечает свой 96 день рождения. По этому случаю на связь вышел фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

В своем Instagram музыкант опубликовал редкое фото с поэтессой и публично обратился к ней.

"Я хорошо помню, как в школе на уроках украинской литературы я слушал рассказы нашей учительницы Надежды Николаевны о поэтессе Лине Костенко, которая увековечила легендарную Марусю Чурай в своем романе. Этот роман в стихах мы изучали в школе. Но я и представить тогда не мог, что через многие годы буду писать музыку для спектакля "Маруся Чурай". А тем более, что я смогу лично поздравить Лину Васильевну с Днем рождения!" - отметил Вакарчук.

В конце он добавил трогательное поздравление:

"Поэтому сегодня, в этот весенний день, я в очередной раз говорю: "Много лет, Лина Васильевна!" Будьте здоровы и счастливы! И пусть этих "много лет" будет еще очень много!".

Лина Костенко - что важно знать

Лина Костенко - выдающаяся украинская поэтесса и писатель, одна из ключевых личностей украинской литературы XX–XXI веков. Она родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области. Свой литературный путь начала в 1950-х годах, публикуя первые стихи в периодических изданиях, и быстро завоевала внимание читателей благодаря неповторимому стилю и глубокой философской насыщенности своих произведений.

Костенко является автором множества поэтических сборников, среди которых "Путешествие сердца", "Над берегами вечной реки", "Избранное", а также знаменитого романа в стихах "Маруся Чурай" (1979), который прочно вошёл в канон украинской литературы. В её творчестве переплетаются любовь к родной земле, историческая память и тонкое понимание человеческой натуры, а язык произведений отличается выразительностью и музыкальностью.

Помимо литературной деятельности, Лина Костенко известна своей активной гражданской позицией: она всегда выступала за национальное самосознание, свободу слова и развитие культуры, став символом духовного сопротивления и моральных ценностей в Украине. За вклад в литературу Костенко удостоилась множества наград, включая Шевченковскую премию (1987), и продолжает вдохновлять новые поколения читателей.

Вас также могут заинтересовать новости: