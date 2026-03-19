Топливо продолжит стремительно дорожать: в НБУ рассказали, как это ударит по экономике Украины

Конфликт открывает перед Россией дополнительные финансовые возможности для продолжения войны в Украине.

Война на Ближнем Востоке уже ощутимо влияет на цены в Украине. В марте топливо подорожало на 12,5%, и рост может усилиться до 16%.

Заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский сообщил, что прямое влияние подорожания топлива на годовую инфляцию составит около 0,45 п.п., если нынешние цены на энергоносители закрепятся. В то же время из-за подорожания логистики и производства возможны и вторичные эффекты – они могут быть вдвое больше.

"В случае продолжения напряженности, блокировки Ормузского пролива, что поддержит цены на энергоносители на высоком уровне, это может привести к более высоким показателям инфляции к концу этого года", – отметил Лепушинский.

Помимо инфляции, подорожание энергоносителей будет оказывать давление и на внешнюю торговлю. По оценкам НБУ, если цена на нефть удержится в диапазоне 80–100 долларов за баррель, то импорт может вырасти на 1,5–3 млрд долларов.

В то же время существенных рисков для экспорта не ожидается – логистические пути остаются стабильными. Прямое влияние на ВВП также оценивается как ограниченное, хотя возможны косвенные потери из-за замедления экономик торговых партнеров, прежде всего стран ЕС.

Глава НБУ Андрей Пышный добавил, что война на Ближнем Востоке имеет и аспект безопасности: она создает дополнительные финансовые возможности для России продолжать войну против Украины.

"Кроме того, как отмечал президент, затяжной конфликт может создавать дефицит, связанный с необходимостью поддерживать достаточный уровень противовоздушной обороны. Поэтому растет риск интенсификации обстрелов", – отметил глава украинского регулятора.

Он добавил, что НБУ подчеркивает необходимость дальнейшего усиления санкционного давления на Российскую Федерацию.

Конфликт на Ближнем Востоке позволяет Владимиру Путину зарабатывать миллиарды долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Всего за две недели войны в Иране Россия заработала около 10 миллиардов благодаря скачку цен на нефть.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что война на Ближнем Востоке не должна стать "подарком" для Путина, и важно, чтобы мир продолжал сосредотачиваться на поддержке Украины.

