В Украине в пятницу будут отключать свет: кто останется без электричества

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

В пятницу, 20 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений. Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности с 08:00 до 00:00.

"Причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", - говорится в сообщении.

В то же время в компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Энергетики советуют украинцам узнавать актуальное время и объем отключений на официальных ресурсах облэнерго в соответствующем регионе.

Кроме того, в "Укрэнерго" призвали граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графикам.

17 марта отключения света для бытовых потребителей не применялись. Ограничения мощности были применены только для промышленных потребителей.

Ранее, 13 марта, министр энергетики Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась. Тогда дефицит электроэнергии на пике потребления достигал 1 ГВт.

В конце февраля гендиректор Yasno Сергей Коваленко прогнозировал улучшение ситуации с электроэнергией уже в апреле после завершения отопительного сезона и за счет активной генерации от гидро- и солнечных электростанций.

