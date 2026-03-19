Пока весь мир гадает, начнут ли США наземную операцию против Ирана или "объявят о победе" и вернутся туда, с чего всё начиналось, украинцы думают о том, как на нас повлияет привлечение украинских специалистов и дронов в регионе.

Президент Зеленский добавил на днях много деталей по этому поводу. Так, по его словам, в странах Персидского залива уже работает 201 украинский специалист, а еще 34 "туда направляются". Уже сейчас они создают "малую ПВО" в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а на очереди - Кувейт.

Это небольшие силы, задача которых, судя по всему, адаптировать на месте украинский опыт борьбы с беспилотниками, наладить производство средств противодействия дронам, обучить местный персонал, создать систему осведомленности, подобную той, которую президент также представил. То есть выстроить полную инфраструктуру по нашим образцам и практически "зеркально" по отношению к тому, что иранцы делали в 2023–2024 годах в РФ для атак на Украину. Для нас это своего рода сатисфакция против Тегерана.

Президент также заявил, что Украина готова сбивать "Шахеды" "и в Эмиратах, и в Европе", что делает российско-украинскую войну "мировой". В том смысле, что она идет не только непосредственно на фронте в Украине, но и на других театрах - в Азии и Африке, на морях и океанах.

С российскими танкерами "теневого флота" уже сейчас постоянно что-то происходит в нейтральных водах. А заявление украинского лидера о производстве в Украине надводных океанических дронов намекает, что "форс-мажоров" у россиян и тех, кто обслуживает их контрабанду, станет больше.

В этом, на самом деле, уже нет никакой новости. О "российско-украинской мировой войне" мы писали еще в 2024 году, на фоне борьбы ГУР с "Вагнером/Африканским корпусом" в Судане, Мали и Сирии. Сейчас это лишь масштабируется, вместе с расширением украинских технических возможностей.

Раньше это было неофициально, мы как будто стеснялись своей недавно обретенной силы.

Но теперь это часть нашей официальной переговорной позиции. Если мы действительно сможем стать "спасителями мировой торговли", то никто не сможет это игнорировать.

И не зря эти громкие заявления украинского лидера прозвучали в парламенте Великобритании, которая уже, хотя и не является "повелительницей морей", как когда-то, но имеет значительное влияние в своих бывших колониях как "донор" технологий и экспертизы в сфере безопасности. Если хочешь чьей-то привязанности в любви, то сначала "влюби" в себя лучшего друга потенциального партнера.

Это были не просто заявления, а настоящая заявка - на наше участие в клубе "великих держав". Пока еще не на равных, пока лишь "одной ногой", но мы уже там, где нас никто не ждал до 2022 года и до сих пор сопротивляется реалиям. А именно Иран становится "полигоном" для нашего "прорыва" в мировую элиту. Потому что наша война против РФ оборонительная и исключительно в пределах наших собственных границ. Но теперь мы показываем, что не только Кремль имеет возможность давать "асимметричный ответ" по всему миру.

И, на самом деле, ни одна страна (даже Израиль, который имеет давнюю историю борьбы с Ираном и его прокси) не может похвастаться сопоставимым с нашим опытом. Ведь Израиль и США с самого начала доминировали над иранцами на море и в воздухе.

Украина же не только является страной "без флота и (почти) без авиации", которая, однако, разгромила российский флот и деклассировала российскую авиацию, "изгнав" её из украинского воздушного пространства, но и сама постепенно захватывает российское воздушное пространство, создавая настоящий "геноцид" российской ПВО. Последнее является главным трендом 2026 года.

Просто посчитайте - за весь 2025 год было идентифицировано 172 удара дронами по российским средствам ПВО (пусковые установки, радары и т. д.), из которых две трети пришлось на последние месяцы года с пиком в декабре. А уже в марте только за первые две недели - более 40 "пропущенных" в росПВО.

Это стало возможным благодаря масштабированию "средних" дронов FP-2. Но также происходит и масштабирование "длинной руки" (как дронов, так и ракет - уже анонсируют и отечественную баллистику), а также средств ПВО. И речь идет не только о противодронах, которые мы предлагаем арабам, но и уже о "взрослой" ПВО, на замену старым комплексам С-300.

При чем здесь Иран? Ко всему. Потому что промышленная база по дронам в РФ и ИРИ одна и та же.

Не "одинаковая", а буквально "та самая" - одна на двоих. Иранские дроны с надписью "Герань" уже прилетали по странам Персидского залива, а иранские "Шахеды" - прилетали нам на головы в Украине, как и иранские снаряды по нашим воинам на фронте. Россияне не могли все это использовать без иранских специалистов, которые точно присутствуют в РФ. Поэтому, да, Иран давно уже является непосредственным соучастником российской агрессии.

Иранцы изготавливали из китайских комплектующих "Шахеды", которые затем масштабировали на территории РФ уже как "Герани", что одно и то же. Россияне их усовершенствовали, используя опыт обстрелов украинских мирных городов и гражданских трансформаторов, и теперь снова этот опыт возвращают иранцам - уже против США и Израиля, где это до сих пор предпочитают не замечать, потому что "друг Путин" и все такое.

Кремль и Пекин помогали иранцам с построением своей системы ПВО, которая является переосмысленной версией советских разработок. И которая оказалась абсолютно неэффективной против современных западных ракет и самолетов. Эта сеть ПВО была "выведена из строя" буквально в первый же день.

Но к поражению Ирана это не привело, потому что иранские стратеги и не рассчитывали на эффективность российско-китайской ПВО, а использовали… украинский опыт 2022 года. Не просто "закапывание" в землю (это они делали и раньше), а именно децентрализацию управления войсками и сопротивления в условиях потери воздушного превосходства.

То, что нам так и не дали (даже за деньги) современные западные технологии в борьбе с РФ, многое говорит о наших партнерах. Но благодаря этому мы были вынуждены масштабировать собственные решения, которые оказались даже лучше в соотношении цена/качество.

И теперь с этими новыми решениями мы вступаем в иранский кризис, где мы крайне заинтересованы в том, чтобы все это завершилось как можно быстрее, но ни в коем случае не победой пророссийского режима теократов.

Мы не будем против, если конфликт продолжится, но Ормуз и Суэц никак не пострадают. Потому что это освободит торговлю и цены на нефть и газ из иранского "плена". При неспособности США быстро нарастить производство средств ПВО украинское предложение, фактически, является единственной опцией для стран региона.

Но это все на данный момент. А что будет дальше? Ведь иранцы истерично угрожают украинцам… непонятно чем. Иранцы могут усилить свою поддержку Кремлю, но она уже есть. Но что-то существенное они могут отправить исключительно в том случае, если выйдут из своей войны победителями. Тогда нам будет неприятно, хотя мало что изменится, потому что возможности РФ кратно больше.

Однако привлечение украинских специалистов в соседних странах этим планам как раз и помешает. Мы "игольными уколами" парализуем и ключевую тыловую базу РФ, и возможности для шантажа всей планеты в ИРИ. А возможности непосредственно Ирана по атакам на Украину довольно ограничены, ведь между нами Кавказ и Турция. А вот украинские возможности для ударов по уязвимым для Ирана точкам и коммуникациям - наоборот, значительны.

Нет, сейчас речь уже не о Персидском заливе. Речь о Каспии, который, после ограничений Баку на сухопутный трафик между РФ и ИРИ, остается не просто основным, а последним полноценным логистическим звеном между двумя странами. Отрезать логистику через Каспийское море - и Иран окажется в логистическом тупике, в почти полной изоляции, а РФ потеряет иранскую поддержку. Иранцам тогда просто не из чего будет делать свои дроны и ракеты.

Это важно, потому что, судя по последним новостям, РФ усилила свою поддержку Ирана, и это совпало с наращиванием ракетных и дронных ударов ИРИ по соседям и Израилю.

Пока недостаточно данных для подтверждения гипотезы, но именно такие мысли возникают при наблюдении за сервисом MarineTraffic (это "FlightRadar для кораблей") и ежедневной динамикой иранских ударов. Правда, россияне и иранцы любят выключать транспондеры, из-за чего далеко не все грузы видны на карте онлайн.

За две недели конфликта динамика запусков ИРИ ракет и дронов сократилась с 350 и 800 до 25 и 40 соответственно. Но с этого понедельника, когда западные СМИ активно начали писать о сотрудничестве с РФ, динамика снова начала расти - до 50 ракет и 95 дронов за 18 марта. Да, каспийскую логистику между диктатурами стоит перекрыть, пока она уязвима.

Иранцам с их угрозами есть о чем подумать, прежде чем угрожать дальше. Потому что мы сейчас для Ирана не слишком доступны. А вот до российских каспийских портов, от которых зависит сама оборонная способность Ирана, мы уже добираемся.

И стоит добавить, что эту логистику на Каспии пока что атаковала только Украина - но в последний раз еще в 2024 году. До этой ночи, когда этот же маршрут, но с иранской стороны (порт Бандар-Анзали) атаковали израильтяне.

Хотя Израиль, который до сих пор ограничивался исключительно символической поддержкой украинцев, блокируя намеки на военное сотрудничество с нами даже для третьих стран, сейчас наши цели совпадают.

Наверное, Зеленскому и Нетаньяху будет о чем поговорить. Если украинские дроны и ракеты полетят по российским каспийским портам одновременно с атакой Израиля по иранским хабам, то это будет означать, что договорились.

А еще под угрозой разведка и данные радиолокации, которые иранцы получают из РФ. Когда ВСУ в очередной раз нанесут удар по российской за горизонтом РЛС в Крыму или в Краснодарском крае, то "ослепнет" и КВИР на севере Ирана. Когда иранцы первыми вступили в войну против Украины в 2022 году, то вряд ли думали о таких перспективах.

Поэтому, да, для Ирана Украина - это угроза. Как ни странно, но в этом конфликте, который происходит "дистанционно", а не "на земле", у нас есть даже более мощные "карты", чем, собственно, в войне против РФ.

Безусловно, Киеву стоит быть крайне осторожным, ведь Восток - регион сложный во всех смыслах. Но упустить эту возможность ослабить Кремль и укрепить собственные геополитические позиции будет для нас просто преступной потерей. И, похоже, это понимают не только обозреватели.