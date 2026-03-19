Дмитрий Жмайло рассказал, как эффективность использования дронов-перехватчиков зависит от мастерства пилотов.

В Украине продолжается реформирование структуры ПВО, и суть этого процесса заключается в том, чтобы выстроить "шахматную доску" из средств РЭБ, малой ПВО, мобильных огневых групп, сказал в эфире Radio NV исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, сбивание воздушной цели дроном-перехватчиком – это очень сложная история. "На каждую цель нужно потратить 2-3 дрона-перехватчика. И это требует большого мастерства пилота. Чем больше практики, тем быстрее растет процент перехвата", – сказал он.

Жмайло отметил, что дроны-перехватчики стоят 2-3 тысячи долларов. В то время как "Шахед" в российско-китайской комплектации "тянет" на сумму от 50 до 100 тысяч долларов. При этом эксперт добавил, что есть мнение, будто россияне удешевили его до 20 тысяч, но "это маловероятно".

Эксперт отметил, что дроны-перехватчики достаточно эффективны. "Сейчас большинство "Шахедов" все же сбиваются на подступах к столице", – добавил он.

При этом Жмайло подчеркнул, что Украина делает ставку не только на перехватчики, но и на армейскую авиацию, которая сейчас показывает высокие результаты. Он напомнил, что вертолеты переоборудуют, используя современное оборудование, чтобы были еще лучшие результаты по сбитию российских воздушных целей.

По его словам, снова становится актуальной работа мобильных огневых групп. Ведь россияне, чтобы повысить эффективность ударов "Шахедами", возвращаются к применению их на малых высотах – примерно 50 метров. При этом он подчеркнул необходимость наращивать средства РЭБ и радиоэлектронной разведки.

Украинские разработки для борьбы с "Шахедами"

Как сообщал УНИАН, по данным издания Forbes, украинские системы борьбы с беспилотниками, проверенные на поле боя, привлекают внимание стран Персидского залива и других государств, сталкивающихся с угрозой ударных дронов. Отмечается, что после многолетней войны с дешевыми односторонними беспилотниками, такими как иранский "Шахед", Киев стал одним из ведущих мировых разработчиков технологий для их уничтожения.

