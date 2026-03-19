Лазанья – это вкусное и сытное блюдо, которое имеет множество вариантов приготовления. Однако рецепт известной британской шеф-повара Мэри Берри выдержал испытание временем более полувека, и его все еще можно легко приготовить, пишет Mirror.

В инструкции к рецепту указано: "Это классическая лазанья от Мэри, которая совершенствовалась на протяжении многих лет. Для лучшего результата дайте лазанье постоять шесть часов в холодильнике перед приготовлением в духовке".

Когда Мэри впервые приготовила это блюдо в 1970-х годах, она решила обжарить мясо и овощи на оливковом масле, ведь это придает блюду насыщенный мясной вкус. Это легко сделать и сейчас, когда оливковое масло широко доступно.

Рецепт рассчитан на восемь-десять человек, что делает его идеальным для обеда или ужина большой семьи.

Ингредиенты для начинки:

две столовые ложки оливкового масла;

900 г говяжьего фарша;

две луковицы, крупно нарезанные;

четыре стебля сельдерея, мелко нарезанные;

два зубчика чеснока, измельченные;

две столовые ложки муки;

150 мл говяжьего бульона;

одна столовая ложка желе из красной смородины или одна чайная ложка сахарной пудры, по желанию;

три столовые ложки томатной пасты;

одна столовая ложка измельченного тимьяна;

две банки измельченных помидоров по 400 г.

Ингредиенты для белого соуса:

50 г сливочного масла;

50 г обычной муки;

750 мл горячего молока;

две чайные ложки дижонской горчицы;

50 г пармезана, мелко натертого;

соль и свежемолотый черный перец.

Ингредиенты для лазаньи

12 листов для лазаньи;

75 г тертого выдержанного чеддера.

Приготовление лазаньи

Разогрейте большую сковороду и добавьте масло. Обжарьте фарш до золотистой корочки, затем снимите его с огня и переложите на тарелку.

Нарежьте лук, сельдерей и чеснок в сковороде и дайте им размягчиться. Верните мясо в сковороду и перемешайте с мукой.

Влейте бульон и доведите до кипения. Добавьте желе из красной смородины или сахар, томатную пасту и тимьян, затем все хорошо перемешайте.

Добавьте консервированные помидоры. Снова доведите до кипения, накройте крышкой и тушите один-полтора часа (можно это делать в духовке), пока говядина не станет вкусной и мягкой.

Для белого соуса растопите масло в кастрюле. Добавьте муку и дайте ей повариться на огне одну минуту.

Медленно влейте горячее молоко, взбивая венчиком, пока оно не загустеет. Добавьте дижонскую горчицу и пармезан, затем щедро приправьте солью и перцем.

Для лазаньи распределите одну треть мясного соуса по дну неглубокой жаропрочной формы объемом 2,3 л. Выложите сверху треть белого соуса.

Приправьте солью и перцем. Выложите сверху один слой листов для лазаньи.

Вылейте половину оставшегося мясного соуса, затем половину оставшегося белого соуса. Приправьте солью и перцем.

Добавьте еще один слой листов для лазаньи, затем оставшийся мясной соус и последнюю часть белого соуса. Посыпьте сверху тертым сыром чеддер.

Накройте крышкой и поставьте в холодильник на шесть часов перед приготовлением, затем разогрейте духовку до 200°C/180°C с конвекцией. Поставьте в духовку на 45 минут или пока паста не станет золотисто-коричневой сверху, не начнет пузыриться по краям, а сама паста не станет мягкой.

Напомним, что традиционная итальянская лазанья готовится из пяти слоев теста и мясного фарша, которые заливаются красным соусом и соусом бешамель. В некоторых регионах Италии могут готовить овощную лазанью или сырную.

