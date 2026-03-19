Лазанья – это вкусное и сытное блюдо, которое имеет множество вариантов приготовления. Однако рецепт известной британской шеф-повара Мэри Берри выдержал испытание временем более полувека, и его все еще можно легко приготовить, пишет Mirror.
В инструкции к рецепту указано: "Это классическая лазанья от Мэри, которая совершенствовалась на протяжении многих лет. Для лучшего результата дайте лазанье постоять шесть часов в холодильнике перед приготовлением в духовке".
Когда Мэри впервые приготовила это блюдо в 1970-х годах, она решила обжарить мясо и овощи на оливковом масле, ведь это придает блюду насыщенный мясной вкус. Это легко сделать и сейчас, когда оливковое масло широко доступно.
Рецепт рассчитан на восемь-десять человек, что делает его идеальным для обеда или ужина большой семьи.
Ингредиенты для начинки:
- две столовые ложки оливкового масла;
- 900 г говяжьего фарша;
- две луковицы, крупно нарезанные;
- четыре стебля сельдерея, мелко нарезанные;
- два зубчика чеснока, измельченные;
- две столовые ложки муки;
- 150 мл говяжьего бульона;
- одна столовая ложка желе из красной смородины или одна чайная ложка сахарной пудры, по желанию;
- три столовые ложки томатной пасты;
- одна столовая ложка измельченного тимьяна;
- две банки измельченных помидоров по 400 г.
Ингредиенты для белого соуса:
- 50 г сливочного масла;
- 50 г обычной муки;
- 750 мл горячего молока;
- две чайные ложки дижонской горчицы;
- 50 г пармезана, мелко натертого;
- соль и свежемолотый черный перец.
Ингредиенты для лазаньи
- 12 листов для лазаньи;
- 75 г тертого выдержанного чеддера.
Приготовление лазаньи
Разогрейте большую сковороду и добавьте масло. Обжарьте фарш до золотистой корочки, затем снимите его с огня и переложите на тарелку.
Нарежьте лук, сельдерей и чеснок в сковороде и дайте им размягчиться. Верните мясо в сковороду и перемешайте с мукой.
Влейте бульон и доведите до кипения. Добавьте желе из красной смородины или сахар, томатную пасту и тимьян, затем все хорошо перемешайте.
Добавьте консервированные помидоры. Снова доведите до кипения, накройте крышкой и тушите один-полтора часа (можно это делать в духовке), пока говядина не станет вкусной и мягкой.
Для белого соуса растопите масло в кастрюле. Добавьте муку и дайте ей повариться на огне одну минуту.
Медленно влейте горячее молоко, взбивая венчиком, пока оно не загустеет. Добавьте дижонскую горчицу и пармезан, затем щедро приправьте солью и перцем.
Для лазаньи распределите одну треть мясного соуса по дну неглубокой жаропрочной формы объемом 2,3 л. Выложите сверху треть белого соуса.
Приправьте солью и перцем. Выложите сверху один слой листов для лазаньи.
Вылейте половину оставшегося мясного соуса, затем половину оставшегося белого соуса. Приправьте солью и перцем.
Добавьте еще один слой листов для лазаньи, затем оставшийся мясной соус и последнюю часть белого соуса. Посыпьте сверху тертым сыром чеддер.
Накройте крышкой и поставьте в холодильник на шесть часов перед приготовлением, затем разогрейте духовку до 200°C/180°C с конвекцией. Поставьте в духовку на 45 минут или пока паста не станет золотисто-коричневой сверху, не начнет пузыриться по краям, а сама паста не станет мягкой.
Напомним, что традиционная итальянская лазанья готовится из пяти слоев теста и мясного фарша, которые заливаются красным соусом и соусом бешамель. В некоторых регионах Италии могут готовить овощную лазанью или сырную.