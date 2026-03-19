После взрыва обломки кометы дрейфуют через космос за пределы Солнечной системы.

Астрономы смогли увидеть, как комета C/2025 K1 (ATLAS) распалась на несколько фрагментов после того, как прошла вблизи Солнца.

Как пишет The New York Times, астрономы объявили о космической удаче: с помощью телескопа "Хаббл" они сделали снимки кометы именно в тот момент, когда она взорвалась. С 8 по 10 ноября комету было видно, когда она извергалась и распадалась на четыре, возможно, пять отдельных обломков. Каждый из них был окружен атмосферой из испарившегося льда. Наземные телескопы, которые также наблюдали за K1 в то время, могли видеть лишь туманные пятна света. Но только "Хаббл" смог разглядеть каждый отдельный фрагмент в поразительных деталях.

Расколы комет не являются редкостью, это постоянно происходит в Солнечной системе. Но необычно видеть комету, которая только начинает распадаться.

Комета K1, длиной примерно пять километров, была обнаружена в мае прошлого года. Астрономы поняли, что 8 октября K1 пройдет мимо Солнца на расстоянии нескольких десятков миллионов километров.

"Поскольку это привело бы к тому, что K1 оказалась бы ближе, чем среднее расстояние Меркурия от Солнца, ученые не ожидали, что комета выйдет из этого целой. И действительно, примерно на Хэллоуин несколько наземных телескопов зафиксировали вспышки вокруг кометы: вспышки, возникшие в результате сильного выброса газа в космос", – говорится в статье.

Вероятность увидеть комету с помощью телескопа "Хаббл" именно в момент ее самоуничтожения "ничтожно мала", отметили астрономы. Распад каждой кометы – уникальное явление. Как сообщает команда ученых в статье, опубликованной в среду в журнале Icarus, разрыв K1 имел необычные особенности.

Самое примечательное, что между высвобождением каждого фрагмента и его последующим ярким световым шоу прошел промежуток от одного до трех дней. Только что обнажившиеся льды каждого фрагмента должны были почти мгновенно испариться под воздействием солнечного тепла. То, что телескоп не наблюдал такого результата, остается загадкой.

Обнаженные внутренности K1 также могут помочь разгадать астрономическую загадку. Неизвестно, почему короткопериодические кометы (те, которым требуется менее 200 лет для обращения вокруг Солнца) менее подвержены катастрофическому фрагментированию, чем долгопериодические кометы (чьи путешествия длятся более 200 лет). Изучая K1, долгопериодическую комету, астрономы надеются приблизиться к ответу.

Остатки К1 сейчас находятся примерно в 300 миллионах километров от Земли в области неба, совпадающей с созвездием Рыб. Они улетают за пределы Солнечной системы, и их больше никогда не увидят. Поэтому тем более повезло, что гибель К1 была запечатлена на камеру.

Исчезновение звезды

Напомним, что недавно астрономы зафиксировали исчезновение массивной звезды, которое исследователи обозначили как коллапс в черную дыру. Звезда, обозначенная как M31-2014-DS1, начала ярче светиться в инфракрасном диапазоне в 2014 году, а затем резко померкла в течение следующих лет. Такие наблюдения дают необычный взгляд на то, как некоторые массивные звезды могут заканчивать свою жизнь.

