На Чернобыльской АЭС после обстрелов со стороны РФ установят солнечную электростанцию

Альтернативное энергоснабжение поможет снизить зависимость от внешнего электроснабжения и обеспечить бесперебойную работу ключевых систем.

На промышленной площадке ГСП "Чернобыльская АЭС" начаты работы по монтажу солнечной электростанции мощностью 2 МВт, сообщает ExPro.

Указывается, что проект реализуется по результатам международного тендера Программы развития ООН (UNDP) в Украине. Победителем стала украинская компания ООО "Солар Стальконструкция" из г. Днепр. Она выполнит доукомплектование и монтаж станции.

Известно, что монтажные работы начались в понедельник, 16 марта. На данный момент на площадке уже выполнены подготовительные работы: обустроена территория, доставлено оборудование и инструменты, продолжается геодезическая разбивка для установки металлоконструкций.

"Развитие альтернативной генерации позволит обеспечить критические потребности станции в условиях возможных блэкаутов или повреждения сетей, уменьшить зависимость от внешнего электроснабжения и гарантировать бесперебойную работу ключевых систем", – рассказал генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов.

Он добавил, что этот проект поможет сократить расходы на электроэнергию. Контроль за выполнением работ осуществляет строительный отдел ЧАЭС, а общее курирование на площадке – электрический цех предприятия.

Атаки РФ на ЧАЭС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 20 января 2026 года Россия атаковала узлы энергетической инфраструктуры, обеспечивающие питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения. В Министерстве энергетики сообщали, что питание АЭС удалось обеспечить от Объединенной энергосистемы Украины. Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. В ведомстве заверили, что прямой угрозы для населения и окружающей среды пока нет. В то же время Минэнерго подчеркнуло, что такие действия России являются циничным нарушением всех основополагающих принципов ядерной и радиационной безопасности.

Также мы писали, что 14 февраля 2025 года российский дрон попал в защитный купол над четвертым энергоблоком ЧАЭС, в результате чего конструкция была повреждена. Французские компании провели анализ объекта и пришли к выводу, что "исходя из имеющейся на данный момент информации, общая стоимость может составить несколько сотен миллионов евро". Однако окончательную сумму стоимости работ оценить невозможно. Добавляется, что к 2030 году планируется восстановление полной функциональности нового безопасного конфайнмента. Эксперты предупреждают, что если к указанному времени не выполнить необходимые работы, то проблема Чернобыля многократно обострится.

